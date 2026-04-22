Mättekniker/Strålskyddstekniker avveckling kärntekniska anläggningar
Arbete som mättekniker/Strålskyddstekniker inom avveckling av kärntekniska anläggningar.
Elajo arbetar med att hitta effektiva lösningar på våra kunders nuvarande och framtida behov. Vår kompetens har hjälpt våra kunder inom kärnkraftindustrin sedan 1970-talet.
Elajo levererar idag medarbetare med strålskyddskompetens till avveckling av reaktorerna 1 och 2 på Oskarshamns kärnkraftverk. Vill du vara en del av den resan? Vi bygger ett tätt sammansvetsat team av medarbetare där Elajos fundament och vår värdegrund med värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling och Förtroende genomsyrar vår verksamhet. Vår förmåga att leverera bygger på vår personals kompetens.
Vill du vara med på en spännande resa där vi bygger framtidens strålskydd med medarbetarfokus, transparens och lagbygge som grundsten?
Nu söker vi ytterligare medarbetare till vårt team av mättekniker/Strålskyddstekniker till vårt uppdrag på OKG. Vi bygger nu vår framtida strålskyddsenhet så i framtiden kan arbetet utöver avvecklingsarbeten även bestå av operativt strålskyddsarbete. I dagsläget formar vi vår verksamhet på OKG, men vår ambition är att växa så vi kan hjälpa alla kunder i Sverige med kärnteknisk verksamhet.
Elajo kommer hålla Strålskyddsutbildning kategori C till den här tjänsten. Utbildningen pågår under två veckor och innehåller både teoretiska delar såväl som praktiska moment.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat i att:
Utföra operativt arbete gällande avsökningskontroll av utrustning och material, rumsklassning, dosrat, luft-, och strykprovstagning samt etablera skogränser
Arbete med friklassning av material och byggnader
Vid behov sönderdela material med till exempel tigersåg eller kaprondell
Utfärda rapporter inom ansvarsområdet
För tjänsten kan det bli aktuellt med kompletterande utbildningar inom till exempel truck och traverskörning
Bakgrund och Kompetenser
Vi söker dig med:
Slutförd teknisk yrkesutbildning eller gymnasium
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en registerkontroll hos säkerhetspolisen.
Denna position kommer innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Övriga egenskaper som efterfrågas är:
noggrannhet och servicetänk
initiativförmåga
viljan att arbeta i team
god social kompetens
positiv och lyhörd för verksamhetens och kundens behov
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du vill vara med och utveckla framtidens Elajo.
Elajoandan som företagskultur - med samarbete och utveckling i fokus.
Vårt unika förhållningssätt på arbetsplatsen är det vi kallar Elajoandan - det är kärnan i hur vi arbetar och samarbetar varje dag. Genom att prioritera Öppenhet, Engagemang, Utveckling och Förtroende strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig värderade, motiverade och har möjlighet att växa och bidra till gemensamma mål. Det är så vi tillsammans formar framtidens arbetsplats.
Vi värdesätter även en rimlig balans mellan arbete-, privat- och familjeliv.
Vi eftersträvar en jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.
Om Elajo
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, säkerhet-, mekanik- och energiteknikföretag med över 800 medarbetare och en omsättning på över 1 miljard. Företaget finns representerat på omkring 40 orter och kan därför kombinera det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet och närvaro. Genom vår samlade kompetens kan vi leverera såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom våra verksamhetsområden.Ansökan
Vi tar gärna emot din intresseanmälan så snart som möjligt. För att bli aktuell för den här tjänsten behöver du vara tillgänglig för utbildning och arbete från 18 maj 2026. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Mattias Åberg på 0491-767604 eller mattias.aberg@elajo.se
Välkommen med din intresseanmälan!
Inför denna rekrytering har Elajo tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo Mekanik AB
(org.nr 556048-6747)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868829