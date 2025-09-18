Matt- och Möbeltvättare (Carpet and Upholstery Cleaner)

Mr Cleaner Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2025-09-18


Mr Cleaner Stockholm arbetar med professionell mattvätt, möbeltvätt och städning för både privatpersoner och företag. Vi växer och söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt team.
• Vi tar endast ansökningar per mejl, inte telefon.

2025-09-18

Dina arbetsuppgifter
Utföra mattvätt och möbeltvätt hos privatpersoner och företag. Ej vanlig hemstädning / kontorsstädning
Hantera och bära maskiner, verktyg och utrustning (arbetet kan vara fysiskt krävande)
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet
Dagliga körningar till olika kunder (bil ingår i tjänsten)

Kvalifikationer
B- körkort för manuell växellåda
Fysiskt stark och beredd på att bära maskiner/utrustning
Händig och lösningsorienterad person
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Serviceminded person, problemlösare med öga för detaljer

Meriterande
Erfarenhet av mattvätt eller möbeltvätt är starkt meriterande

Vi erbjuder
Deltid eller Heltidsanställning, 75-100%
Tillgång till servicebil
Betald träning i våra metoder, maskiner och verktyg som är nödvändig för arbetet. Bredvidgång med våra rutinerade medarbetare

Anställningsform: Heltid, dagtid
Tillträde: 13 Oktober 2025

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: jobb@mrcleanerstockholm.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Cleaner Stockholm AB (org.nr 559333-7875), http://www.mrcleanerstockholm.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mr Cleaner Stockholm

Jobbnummer
9515759

