Matt- och Möbeltvättare (Carpet and Upholstery Cleaner)
Mr Cleaner Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mr Cleaner Stockholm AB i Stockholm
, Gävle
eller i hela Sverige
Mr Cleaner Stockholm arbetar med professionell mattvätt, möbeltvätt och städning för både privatpersoner och företag. Vi växer och söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt team.
• Vi tar endast ansökningar per mejl, inte telefon. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Utföra mattvätt och möbeltvätt hos privatpersoner och företag. Ej vanlig hemstädning / kontorsstädning
Hantera och bära maskiner, verktyg och utrustning (arbetet kan vara fysiskt krävande)
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet
Dagliga körningar till olika kunder (bil ingår i tjänsten)Kvalifikationer
B- körkort för manuell växellåda
Fysiskt stark och beredd på att bära maskiner/utrustning
Händig och lösningsorienterad person
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Serviceminded person, problemlösare med öga för detaljer
Meriterande
Erfarenhet av mattvätt eller möbeltvätt är starkt meriterande
Vi erbjuder
Deltid eller Heltidsanställning, 75-100%
Tillgång till servicebil
Betald träning i våra metoder, maskiner och verktyg som är nödvändig för arbetet. Bredvidgång med våra rutinerade medarbetare
Anställningsform: Heltid, dagtid
Tillträde: 13 Oktober 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: jobb@mrcleanerstockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Cleaner Stockholm AB
(org.nr 559333-7875), http://www.mrcleanerstockholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mr Cleaner Stockholm Jobbnummer
9515759