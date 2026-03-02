Matsalsansvarig till Best Western Plus Park City Hammarby sjöstad
2026-03-02
Med närhet till både Stockholm city, vatten och natur i den trendiga, men lugna och trygga stadsdelen Hammarby Sjöstad är Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad ett idealiskt hotell för både fritids- och affärsresenärer. Hotellet är beläget precis vid Hammarbybacken, (Stockholms enda skidbacke) och ligger en kort promenad från Lumabryggan där du kan ta båten till Södermalm, Djurgården och Nybroviken i Stockholm city. Vi erbjuder 178 ljusa och rymliga rum i flera rumskategorier. Trådlöst internet, frukostbuffé samt tillgång till gym och bastu ingår alltid i priset när man bor hos oss. Missa inte heller att åka upp till vår 15:e våning för att njuta av en av Stockholms bästa utsikter. Det är lätt och smidigt att ta sig till hotellet oavsett om du åker kollektivt eller har egen bil. Med kollektivtrafiken tar du dig enkelt till Avicii Arena och 3Arena på mindre än 10 minuter och till Stockholm City på 20 minuter. Best Western Plus Park City Hammarby ingår i Ligula Hospitality Group AB.Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Som ansvarig för vår matsal och bar arbetar du dagligen i driften, samt ansvarar för schemaläggning, inköp, lager, rutiner, planering, personal och utveckling.
Du är kommunikativ och ser vikten av att delge information till övriga avdelningar på hotellet, för att tillsammans med hotellets alla medarbetare kunna skapa den bästa tänkbara upplevelsen för våra gäster.
För oss är det viktigt att du känner stort ansvar för din avdelning, är professionell i mötet med gäster och kollegor samt är lojal och ordningsam. Du ansvarar för att planera och bemanna utifrån verksamhetens behov. Du har en passion för service och du inspirerar och motiverar dina kollegor så att vi tillsammans skapar enastående gästupplevelser och når våra försäljningsmål. Du har ett stort intresse för mat och dryck.Dina arbetsuppgifter
- Säkerställa restaurangens servicenivå
- Schemalägga och styra arbetet för ditt team
- Rekrytera personal och upplärning
- Planera måltider för våra grupper och konferenser
- Se till att arbets- och säkerhetsrutiner efterföljs
- Ansvara för inköp till restaurangen
- Vara behjälplig med lagerinventering månadsvis Kvalifikationer
Vi ser gärna att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har erfarenhet av kassa och datorer. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet från restaurang och arbetsledning.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 80% med 6 månaders provanställning med fokus på kvällar och helg. Vi arbetar med HRFs kollektivavtal, och lön enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och vi ser gärna att du kan börja jobba snarast.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
Timlön Så ansöker du
