Matroser till S/V Ocean Surveyor hos Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Geologiska Undersökning / Däckpersonalsjobb / Uppsala Visa alla däckpersonalsjobb i Uppsala
2025-12-19
Vill du vara med och utforska Sveriges havsbottnar? SGU söker matroser till vårt fartyg Ocean Surveyor - navet i vår maringeologiska verksamhet. Här kartlägger vi bottenförhållanden kring Sveriges kuster med hjälp av högteknologiska instrument och expertteam.
Hos oss arbetar du i ett tryggt, sammansvetsat och välkomnande team där varje roll är viktig. Ombord finns maringeologer, tekniker och fartygsbesättning som tillsammans driver avancerad datainsamling med modern teknik. Vi värdesätter en inkluderande kultur där olika perspektiv stärker verksamheten.
Du blir en del av en driftsbesättning på sex personer och jobbar nära tekniker, surveyor och geologer i ett team på 13-17 personer, beroende på uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som matros är du navet på däcket - du tar hand om underhåll, sjövakt och hantering av vinschar och kranar. Du hjälper till med provtagning, sjösättning och mätutrustning, och ingår i fartygets besättning tillsammans med befälhavare, överstyrman, matros, teknisk chef och en fartygskock. Du arbetar nära maringeologer och fälttekniker och får varje dag vara del av ett team där alla behövs
Kompetens
Vi söker dig som har:
matrosbehörighet
godkänt läkarintyg för sjöfolk
basic safety enligt STCW Manila
B-körkort
flytande kunskaper i svenska, då svenska är arbetsspråk ombord
Meriterande erfarenheter och kompetens:
Fartygsbefäl examen klass VIII
erfarenhet av sjösättning av utrustning, undervattensteknik och vinschar
Din ansökan ska innehålla ett utdrag ur Transportstyrelsens register som bifogas för att styrka dina behörigheter och erfarenheter.
Personliga kvalifikationer
Vi vill att du är säkerhetsmedveten, ansvarstagande och gillar ordning - men också att du har glimten i ögat och kan samarbeta i ett tight team. Fältarbete kräver flexibilitet, prestigelöshet och att du trivs med att ibland ändra planer på kort varsel. Här belönas nyfikenhet, noggrannhet och initiativförmåga - kort sagt: vi vill att du tar ansvar och tycker att jobbet är kul!
Om anställningen
Anställningsform: Anställningen är en säsongsanställning på heltid från 1 mars till 31 oktober 2026. Arbetet bedrivs med något undantag i ett 1:1-schema med 14-dagarstörnar och en arbetstid på 12 timmar per dygn.
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsort: Uppsala
Tjänsterna är säkerhetsklassade och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. Svenskt medborgarskap krävs. En godkänd säkerhetsprövning behövs innan beslut om anställning fattas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Björn Bergman eller befälhavare Mathias Nyström eller våra fackliga företrädare: Jonnina Karlsson för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00. Under jul- och nyårshelgerna finns det begränsad kontakt, från och med 7 januari är kontaktpersonerna åter i tjänst.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-2902/2025 Så ansöker du
