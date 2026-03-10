Mätningstekniker inom Mark anläggning (Stockholm)
2026-03-10
Vi söker nu en erfaren duktig mättekniker för direktrekrytering till vår kund inom mark anläggning i Stockholm.
Har du erfarenhet av att arbeta som mätningstekniker i ett trevligt anläggnings bolag med tillväxt? Är du självgående och vill arbeta med varierande arbetsuppgifter i ett välmående och trevligt företag med goda utvecklingsmöjligheter och som värnar om sina anställda? Då har vi tjänsten för dig!
Arbetsuppgifterna
Arbetsuppgifterna är varierande. Rollen innefattar att du självständigt planerar och driver mätnings arbeten på arbetsplatsen. Du kommer att läsa och tolka ritningar samt planera och driva utsättning och inmätning. Andra arbetsuppgifter är att hålla koll på tidplaner och vara länken mellan arbetsgivare beställare arbetsledare och anläggare.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag 100%
• Företagshälsovård
• Möjlighet till arbetsbil/förmånsbil.
Anställning: Tillsvidare
Beräknad tillträdesdag: Omgående
Lön: Marknads enligt och enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
