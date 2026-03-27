Matlagningsstjärna, varannan helg - Home Hotel Etage
2026-03-27
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en matlagningsstjärna till Home Hotel Etage, Västerås som vill bli en del av vår familj.
Detta är en tillsvidareanställning varannan helg + ev extra vid behov med tillträde enligt överenskommelse. Om tjänsten
Tillaga och servera god och tilltalande mat till vår middag enl Home konceptet, Middagen består av en varmträtt, soppa, olika sorters sallader, dressing, bröd & smör
Arbetspassen är schemalagda varannan helg kvällstid & du är då ansvarig i vårt kök
Vi hjälper varandra på avdelningen och det innebär att du även plockar disk, servar gästerna och tar hand om disken
Du rapporterar till FnB Manager
Om dig:
Du är smaksäker, flexibel och pålitlig, med passion för att skapa fantastisk mat och upplevelser
Har förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även under press
Är en stark problemlösare med ett proaktivt arbetssätt
Bra på kommunikation och uppmärksam på detaljer
Bekväm med att hantera flera uppgifter samtidigt och att fatta självständiga beslut
Du har tidigare erfarenhet av matlagning
Du är en lagspelare och ser köket som en enhet
Du har mycket energi, mod och begeistring
Du talar och skriver svenska
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Kontakt
HR Manager
Helena Ansanius helena.ansanius@strawberry.se +46736245276 Jobbnummer
9824965