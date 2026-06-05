Matintresserad man i 60-årsåldern boendes i Sollentuna (cirka 50% + extra)
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-06-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NÄRA AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund är en man i 60-årsåldern boendes i Sollentuna som har en hjärnskada och afasi. Han är bland annat rullstolsbunden och har genom sin afasi svårigheter i sin kommunikation.
Du kommer assistera kunden med förflyttningar, matsituationen, hushållet, träning och hygien.
Vem är du?
Då kunden har svårigheter med sin kommunikation är du som assistent väldigt viktig när det kommer till att hjälpa kunden föra sin talan i sin vardag. Detta innebär att du behöver ha ett gott tålamod och vara väldigt lyhörd.
Du behöver vara en innovativ person när det kommer till att hitta på aktiviteter tillsammans med kunden.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av hjärnskada
Erfarenhet av afasi
Vad är det för tjänst?
Tjänsten gäller i dagsläget cirka 50% med möjlighet till att hoppa in extra utöver detta.
Arbetstider är vanligen enligt följande:
Kl. 10-19
Kl. 18-12 (jour 5.5 timmar mellan kl. 01-06:30) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9949942