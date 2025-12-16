Matintresserad innesäljare till Grönsakshallen (projektanställning 1 år)
2025-12-16
Vi söker en innesäljare som har ett genuint intresse för mat i allmänhet och frukt & grönt i synnerhet. Bland våra kunder finns några av Sveriges mest namnkunniga och kräsna krögare. Vårt uppdrag är att överträffa kundernas förväntningar - något som ställer höga krav på kvalitet, struktur och samarbete.
Med telefonen som främsta arbetsverktyg fångar du upp kundens behov, registrerar ordrar i vårt affärssystem (SAP) och presenterar relevanta lösningar. Du trivs med att hjälpa våra, ibland krävande, restaurangkunder med en tydlig "det här löser vi"-attityd. Ena stunden hittar du en ersättningsprodukt när deras egentliga val inte finns i lager och nästa stund tipsar du om något kunden inte visste att den saknade.
Du behåller lugn och fokus även när tempot är högt och flera saker sker parallellt. Telefonen går varm, order ska bli rätt och information ska kommuniceras tydligt - både internt och externt.
Eftersom du ofta har kontakt med återkommande kunder lär du dig deras inköpsmönster och kan proaktivt bidra till att ordern blir rätt, även när kunden själv tvekar. Till din hjälp har du kunniga kollegor och en organisation där det alltid finns någon att bolla med.
Tjänsten är en projektanställning på 80 % med start 1 februari 2026 och avslut 8 januari 2027. Våra öppettider är måndag-söndag 06.00-02.00 och arbetstiderna kan variera men du arbetar oftast kvällstid enligt ett fastställt schema.
Vem är du?
Vi tror att du känner igen dig i flera av punkterna nedan:
• Du är en duktig säljare med dokumenterat goda resultat, gärna från vår bransch. Erfarenhet av livsmedelsförsäljning inom grossistledet är meriterande.
• Du har god administrativ förmåga, arbetar strukturerat och är van att arbeta i affärssystem - vi använder SAP.
• Du har en hög datakunskap, är snabb att sätta dig in i system och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt utan att tappa kvalitet.
• Du kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.
• Du har kunskap om, eller intresse för, frukt och grönt, våra kunder förväntar sig det.
• Du gillar problemlösning och drivs av att hitta fungerande lösningar, även när förutsättningarna snabbt förändras.
• Du är prestigelös och hjälpsam - hos oss stöttar vi varandra när det behövs.
• Det är meriterande om du har arbetat på restaurang och därigenom har god förståelse för kundens vardag och behov.
Vad får du av oss?
• Ett arbete med mycket kundkontakt och stor variation - från stjärnkrogar till kvartersrestauranger.
• Ett kompetent och engagerat team med djup kunskap om råvaror och kundservice.
• En stabil och långsiktig arbetsgivare med ett tydligt kundfokus.
• Möjlighet att använda och utveckla din kunskap om frukt & grönt, exempelvis genom att ge säsongsråd inför nya menyer.
• Utveckling genom interna utbildningar och leverantörsbesök.
• Fast månadslön, tjänstepension, friskvårdsbidrag, subventionerad massage, tillgång till gym på arbetsplatsen, frukost samt möjlighet att köpa hem våra produkter till förmånligt pris.
Hur gör jag?
Ansök senast den 15 januari 2026. Vid frågor om tjänsten, kontakta Louise Hallquist via mejl: louise.hallquist@gronsakshallen.se
.
Grönsakshallen Sorunda som är dotterbolag inom Martin & Servera-koncernen, är Sveriges främsta restauranggrossist på frukt & grönt. Vi är cirka 500 anställda på tre orter; Stockholm, Göteborg och Hässleholm. Vi är stolta över vår höga kvalitet och goda service där våra medarbetares engagemang och kunskap avgör vår framgång och framtidsresa. Ersättning
Enligt avtal. Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda AB
(org.nr 556263-6810) Arbetsplats
Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
9648237