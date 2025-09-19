Matintresserad delikatessmedarbetare till ICA, Coop och Hemköp
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-19
Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker efter en matintresserad och serviceinriktad person som brinner för att arbeta med färskvaror och delikatesser. I din roll kommer du att upprätthålla hög kvalitet och standard i våra butikers färskvarudiskar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta att hjälpa kunder över delikatess disken, samt ta emot och hantera råvaror av charkuterier, deli, ostar, fisk och andra delikatesser. Du kommer även att se till att sortimentet är välfyllt, prydligt presenterad samt ge råd och service till våra kunder.
Personliga egenskaper Du som söker ska ha ett genuint intresse för mat och delikatesser. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i fisk, charkuterier och ost, men det är inte ett krav då vi erbjuder möjligheter till utbildning. Du behöver vara framåt och våga ta för dig, då detta arbete handlar mycket om att sälja in en upplevelse till kunderna. Erfarenhet från liknande arbete inom dagligvaruhandeln är meriterande. Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst (50%), eget företag, deltidsanställning, pensionär eller att du är elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Anställningsform
Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Du ska ha möjlighet att arbeta två till tre dagar i veckan, främst måndag-fredag dagtid. Ditt schema kommer att bestå av såväl planerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Madeleine madeleine.lammers@jobandtalent.com Jobbnummer
9518500