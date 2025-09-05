Matglad och kreativ köksmästare till Braås med gästen i fokus - Hör av dig!
NR drift AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2025-09-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NR drift AB i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Vaggeryd
, Ronneby
eller i hela Sverige
Kort om tjänsten
Vi söker en glad personlighet med ett stänk entreprenörskap och som har stor passion för mat och smaker, gillar högt tempo, ordning och reda och som tillsammans med resten av teamet vill driva verksamheten framåt. I dialog med våra gäster vill vi att du kan engagera och vara kreativ i frågor som matsvinn och växtbaserade alternativ.
Till din hjälp har du en egen grupp av garanterat trevliga kollegor!
En vanlig dag kan du exempelvis pyssla med:
Planering av menyer och bokningar
Inköp av livsmedel
Inventering
Ansvara för egenkontrollprogram avseende livsmedelshygien
Introduktion av personal i köket
Gästkontakt
Tillsammans med enhetschef ansvarar du för att vi följer bolagets rutiner, policys samt lagkrav.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag.
Möjlighet att delta i motionslopp.
Stor kick-off för alla varje år.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ.
Vem är då denna multibegåvade individ vi letar efter?
Vi tror att du är en matkreatör med fem till tio års erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i restaurangkök. Som person är du driven med ett starkt kundfokus och positiv attityd och har en närmast magisk förmåga att se möjligheter och hitta olika typer av lösningar.
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Minst tre års arbetslivserfarenhet som köksmästare.
Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion
Tidigare erfarenhet av menyplanering och administrativa uppgifter
Kunskap i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett gediget intresse och gärna kunskap och av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Känner du dig redan som en i gänget? Vi ser fram mot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt men senast 20250930
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Unionen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NR drift AB
(org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9494929