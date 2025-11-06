Matglad kollega till delikatess & produktion på ca 70%
Storbutiken I Värtan AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storbutiken I Värtan AB i Stockholm
, Norrtälje
, Gävle
, Linköping
, Nässjö
eller i hela Sverige
På färskvaruavdelningen tillhör du ett tight arbetslag som tillsammans jobbar effektivt för att erbjuda kunderna högsta servicenivå, de finaste råvarorna, högt varutryck och matglädje. Vi arbetar med några av Sveriges och världens främsta producenter för att erbjuda våra kunder det absolut bästa i matväg. I manuella delikatessdisken samsas ost, chark, kött, fisk och skaldjur. I vårt kök producerar vi mat till matbaren och catering samt matlådor och pannfärdigt. Vi har en salladsbar som vi ombesörjer med påfyllnad, rengöring etc. Allt för bästa matinspiration och kundupplevelse!
Brinner du för mat och service - och gillar när dagarna går i högt tempo? Då tror vi att du kommer trivas riktigt bra hos oss på ICA Kvantum Värtan!
I din roll hos oss kommer du initialt att jobba mest i produktionen, men du jobbar även i delikatessdisken. Exempel på arbetsuppgifter är:
Bemöta kunder med service i toppklass
Försäljning i delikatessdisken
Iordningsställa delidisken och bidra till att denna alltid är inbjudande, fräsch och inspirerande
Producera och förbereda mat till matbaren, catering och matlådor etc.
Ombesörja salladsbaren med exempelvis påfyllnad och rengöring
Renhållning
Upprätthålla våra rutiner för säker livsmedelshantering
Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är varuplock, datumkontroll och såklart mycket mer. Kundfokus är centralt i alla arbetsmoment och vi utgår alltid från kunden först.
Då vi är en butik i utveckling kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter på andra avdelningar, därför är det viktigt att du är prestigelös och öppen för att lära dig nya saker. Hos oss får du vara en del av en fartfylld arbetsmiljö med högt engagemang. Butiken har positiv utveckling med snabb förändringstakt och här ser vi utmaningar som möjligheter. Vi söker dig som också ser positivt på utveckling.
ICA Kvantum Värtan är en kvalitetscertifierad butik enligt branschstandarden "Svensk standard för livsmedelshantering i butik", vilket medför att ständigt arbeta enligt de regler som finns för att garantera kunderna säker mat. Detta är en viktig del av arbetet.
För att passa i denna roll tror vi att du har:
erfarenhet från delikatess, produktion, kök, catering eller liknande
ett genuin intresse för mat och smakupplevelser
öga för detaljer, kvalitet och hygien
läser och talar svenska
och framför allt- en vilja att bidra till god stämning, positiv utveckling och nöjda kunder!
Erfarenheter som är meriterande:
erfarenhet av arbete i produktion alt. delidisk i ICA-butik
utbildning inom matsäkerhet eller livsmedelshygien
Som person tror vi att du...
är driven och intresserad av att lära dig
är en positiv lagspelare
gillar att arbeta i en fartfylld miljö med tempoväxlingar
Vi erbjuder dig:
Ett roligt, varierande arbete med mycket kundkontakt
Ett engagerat team som hjälper varandra och har nära till skratt
Möjlighet att påverka och utvecklas inom butiken
Arbetsstart: Omgående
Omfattning: ca 70%
Arbetstider: Varierande, inklusive arbete varannan helg
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista ansökningsdag är beräknad till 30:e november. Inkomna ansökningar hanteras löpande, därför kan tillsättning komma att ske innan sista ansökningsdag. Var snabb in med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storbutiken i Värtan AB
(org.nr 556763-3226) Arbetsplats
ICA Kvantum Värtan Jobbnummer
9591557