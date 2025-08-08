Materieltekniker till 124.Teledrifttropp vid Skaraborgs flygflottilj F 7
Är du en person som gillar att ha många bollar i luften och vill vara med att effektivisera vår verksamhet?
Om Teledrifttroppen
124.Teledrifttroppen stödjer F 7 med underhåll av kritiska system för flottiljens och flygplatsens dagliga funktion. Vi arbetar aktivt med underhåll av flygplatskritiska system så som landnings-/navigations-hjälpmedel, vädertjänstsystem, radioutrustning med mera.
Genom att säkerställa tillgängligheten på dessa system möjliggör vi att strids-, transportflygplan och helikoptrar kan starta och landa på ett säkert sätt.
För att detta skall fungera behöver vi ha en hög tillgänglighet på vår utrustning och materiel. Det vill säga, att reservdelar finns tillgängliga när de behövs, att våra fordon finns brukbara och att rätt dokumentation finns tillgänglig.
Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid med flexibla arbetstider och fysisk träning på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för troppens materiel och se till att den håller en hög tillgänglighet vid alla tänkbara situationer
• Se till att vår tekniska dokumentation är uppdaterad och känd av övriga medarbetare
• Ansvara för den lokala underhållsplaneringen på längre sikt.
• Delta i projekt vid införande av ny utrustning och system
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar.
Kvalifikationer
• God förmåga att samordna och organisera administrativa uppgifter
• God datorvana
• B-körkort för manuell växellåda
• Behärska teknisk engelska och svenska i tal och skrift
• God fysisk status
• Svensk medborgareDina personliga egenskaper
Du är engagerad, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har en förmåga att planera och följa upp troppens verksamhet. Du är en utåtriktad person och informativ i ditt sätt att kommunicera med kollegor och bidrar till att skapa god anda i arbetet.
Du är beredd att lösa uppgifter på bredd och är inte rädd för att ta dig ann nya uppgifter och lära dig nya saker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, LIFT)
• God förmåga i Windows Officepaketet
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom ett eller flera teknikområden och/eller drift av flygplatser
• Genomförd värnplikt eller GMUÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Såtenäs
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Deltagande i internationella operationer kan förekomma.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rekryterande chef på telefonnummer 010-8278436.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växel, telefonnummer 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
