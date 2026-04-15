Materielredogörare vid Norrbottensgruppen Vikariat
Vi anställer nu en materielredogörare till logistiksektionen vid Norrbottensgruppen i Boden. Tjänsten är ett vikariat på heltid. Du kommer tillsammans med övriga på logistiksektionen stödja utbildningsgruppen samt 12.Hemvärnsbataljon med materieltjänst samt övrig logistik.
Om enheten
Norrbottensgruppen (NBG) är en utbildningsgrupp inom Norra militärregionen med placeringsort Boden. Norrbottensgruppens främsta uppgift är att utbilda en hemvärnsbataljon samt tre funktionsplutoner och har även uppgiften att stödja frivilligverksamheten i södra Norrbottens län. Vid NBG arbetar idag 23 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att jobba med materielredovisning och beställning i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och S4 HANA (SAP) för utbildningsgruppen och 12.Hemvärnsbataljon. Du kommer vidare att hantera inkommande och utgående materiel för dessa enheter. Vidare biträder du C Logistiksektionen med inventeringsarbete samt övrigt logistikstöd på sektionen.
Kvalifikationer
Godkänd gymnasial utbildning.
Välutvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Datorvana med stor kunskap av Microsoft Office applikationer.
Körkort behörighet B (manuell växel).Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha en befattning som är både praktisk och administrativ. Du har hög stresstålighet, är noggrann, flexibel och vill arbeta i en föränderlig miljö. Mot bakgrund av ovanstående arbetsuppgifter är dina personliga egenskaper viktiga. Som individ är du en organisatör. Du är driven och van vid att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du har förmåga att uttrycka dig väl, är tydlig och kommunikativ samt trivs med att skapa nya kontakter. Du har lätt för att hantera flera aktiviteter samtidigt samt är van vid att ha en central roll i det dagliga arbetet. Du är en stabil person som är förtroendeingivande, lyhörd och prestigelös som därmed kan vara en god företrädare för Försvarsmakten.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Erfarenhet av S4 HANA med inriktning logistik och LIFT
Militära förarbevis
Kunskap och kännedom om Försvarsmaktens materiel
Kunskap om Hemvärnets organisation och utbildningssystem
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/).Övrig information
Anställningsform: Vikariat, minst 12 månader med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad: Heltid (100%).
Arbetsort: Boden.
Tillträdesdatum: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Civil befattning.
Tjänsten kan innebära tjänsteresor, samt kväll- och helgtjänstgöring.
Tre timmars friskvård per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.
Hanna Strömberg
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S: Annelie Forshage
OFR/O: Janne Almgren
SACO: Sture Sundqvist
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010 - 284 70 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-04 in ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122168".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Norrbottensvägen 6 (visa karta
)
961 19 BODEN
För detta jobb krävs körkort.
9855271