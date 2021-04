Materielredogörare till Skaraborgs flygflottilj F 7 - Försvarsmakten - Logistikjobb i Lidköping

Prenumerera på nya jobb hos Försvarsmakten

Försvarsmakten / Logistikjobb / Lidköping2021-04-15Om enhetenFuE-Flygverkstad består av ca 65 medarbetare som jobbar i huvudsak med tyngre underhåll FPL 39.Som materielredogörare är du placerad i Plan/Log sektionen. Sektionen har 12 medarbetare och sektionens arbetsområden omfattar administration, produktions beredning, materielfunktion samt garnisonslager. Ytterligare sektioner är Flygplanverkstad och Specialverkstad.Plan/Log sektionen skall genom sitt arbete skapa förutsättningar för att:FuE- Flygverkstad Såtenäs skall kunna genomföra en rationell och kostnadseffektiv produktion med rätt kvalité.Huvudsakliga arbetsuppgifterHuvudsakliga arbetsuppgifter som materialredogörare består av att fungera som husvärd, felanmälan och beställning av underhåll på byggnaderna mot hyrsvärden, samt tillse materiel (typbunden och ej typbunden) vad avser redovisning, inventering samt underhållsbevakning. Du skall även tillse att försliten materiel och verktyg ersätts som avancerad avropare. Sammarbete kommer att ske mellan FortV, FMV, civila leverantörer, kompanier och övriga förband i FM. Befattningen kan innebära såväl utbildning som arbete på annan ort, både inom och utom landet. Vid vissa situationer kan flygunderhållet komma att utföras under dygnets alla timmar och under fältmässiga förhållanden.2021-04-15Genomfört tekniskt program på som lägst gymnasienivåGoda kunskaper i svenska och engelska - i både tal och skriftB-körkort för manuellMeriterandeErfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan offentlig myndighetGoda kunskaper om förekommande stödsystem. T.ex. PRIO, FENIXAvropar utbildningKörkort C samt Körtillstånd Truck B,C,DKännedom om materielsystem JAS 39Genomförd värnplikt eller GMU är meriterandePersonliga egenskaperStor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper där förmågan att samarbeta med andra har stor betydelse. Kvalitetsmedvetenhet och noggrann är värdefulla personliga egenskaper som vi också värderar högt. Vi har ett stort säkerhetstänkande i arbetet och ser självklart dig som en del i det. Vi önskar även att du har god förmåga att lösa tekniska problem samt innehar ett stort engagemang i arbetet.Välkommen med din ansökan!! Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad att tjänstgöra hos oss som materielredogörare.Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i FörsvarsmaktenSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: SåtenäsTillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelseTjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Vill du veta mer om befattningen är du välkommen attkontaktaChef Flygverkstaden: Martin Sävhage 0708-870087 martin.savhage@mil.se Chef Plan/Log: Michael Briné 0510-477002, 0702-526750 michael.brine@mil.se Fackliga företrädare:Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 - 614 400Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63SEKO, Erling Svensson, tfn 0510 - 47 70 60Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-05-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-05-16Försvarsmakten5692797