Materielredogörare till I 19 Pansarbataljonen
2026-02-27
OM TJÄNSTEN
Försvarsmakten är en viktig del av vårt demokratiska samhälle, och en garant för att vi ska kunna leva våra liv i fred och frihet.
Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen. I 19 har till uppgift att producerakrigsförband till norrbottensbrigaden. Brigadens förband är specialiserade på strid i subarktisk miljö. I19 är låset i norr.
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Vill du vara en del av oss? Vi söker nu materielredogörare till Pansarbataljonen.
Vi erbjuder Ett arbete som skiljer sig från mängden och som är utvecklande och utmanande. Arbetet innebär en stor variation av arbetsuppgifter där du även skapar en stark gemenskap med dem du arbetar med.
Om enheten
Pansarbataljonens uppgift är att utveckla förmågan att genomföra strid med bataljon och
brigadfunktioner i subarktisk miljö. Inom ramen för detta genomför Pansarbataljonen
grundutbildning av soldater, förbandsutbildning, förbandsträning samt vidmakthåller och utvecklar bataljonens och brigadfunktioners ledningsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som materielredogörare på Pansarbataljonen kommer du, i nära samarbete med
utbildningsadjutanten, vara ett stöd för kompaniet. Arbetsuppgifterna kommer omfatta både
administrativa och praktiska arbetsuppgifter nära de värnpliktigas verksamhet, vilket vid vissa
tillfällen kan vara i fältmiljö.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Materieladministration och inventering i PRIO och LIFT
Hantera och generera materiella rörelser i systemen såsom beställningar, avrop, godsmottag, materiellt uttag, plock och pack samt följesedlar
Handlägga beställningsanmodan
Beställer tjänster ur självbetjäningsportal ex ny IT.
Beställa förplägnad för kompaniet, samt där värnpliktiga finns i annan garnison.
Understödja med utkörning förplägnad där övningsverksamhet pågår.
Kunna delta och i viss mån även leda vård av materiel och fordon
Bistå med transport av materiel och personal.
Inlämning/uthämtning av materiel
Byggnads- och kasernansvar
Beroende på kompetens och erfarenhet, vara övningsledare och/eller vid truppföring i
dennes militära profession.Publiceringsdatum2026-02-27KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen
Utbildning eller tidigare erfarenhet av administrativt arbete
B-körkort
God datavana
God förmåga att hantera MS Officepaketet (Word och Excel)
God administrativ förmågaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, flexibel samt har ett gott ordningssinne. Yrkesrollen innefattar hög grad av integritet, självständighet och samarbetsförmåga med andra yrkesroller. Du ska också ha en stor servicekänsla gentemot de övriga arbetstagarna inom din enhet och kunna ta självständigt ansvar för att uppgifter löses samt kunna arbeta i grupp. Du ska vara positiv till att genomföra viss militär utbildning samt arbeta kortare perioder i fält under övningar. Vi ser även att du har en positiv inställning till fysisk träning då detta är en del av arbetsuppgifterna i Försvarsmakten. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig tillämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av LIFT och PRIO
Genomfört GMU
Tidigare tjänstgöring i statlig myndighet
Erfarenhet från tjänstgöring inom Försvarsmakten (ex. tidigare anställd som GSS/K etc.)
Militärt förarbevis
ÖVRIGT
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Anställningen innebär att du kommer bli krigsplacerad.
Ta del av Försvarsmaktens förmåner här!
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Sofia Lundgren, Personalgeneralist Pansarbataljonen, 0921- 34 84 84
Fackliga representanter - kontakta via FM växel 0921 - 34 80 00
Officersförbundet, Håkan Jansson och Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
