Materielledare till Försvarsmaktens logistik
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2026-07-20
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Om befattningen
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker två materielledare till Materielavdelningen – en till sektionen Fältförplägnad och en till sektionen Generell underhålls- och drivmedelsutrustning. Fältförplägnad ansvarar för materiel som kokkärror, containrar, tält samt utrustning för vattenrening och vattenförvaring. Generell underhålls- och drivmedelsutrustning hanterar bland annat system för transport av drivmedel. Den aktuella tjänsten är främst inriktad mot drivmedelsmateriel.
Vi är mitt uppe i en spännande resa där vi växer och ska bli fler. Vi söker därför förstärkning som kan hjälpa oss att optimera och koordinera Försvarsmaktens materielförsörjning. Vill du vara en viktig del av försvarslogistiken där ditt arbete gör skillnad - då är detta en tjänst för dig!
Det här erbjuder vi dig
Ett meningsfullt uppdrag!
En härlig arbetsplats där gemenskap, hög trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Träning på arbetstid (3h/vecka), Försvarsmakten lägger stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder
Flexibla arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgänglig och möter krigsförbandens behov – i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition.
Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag – att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som materielledare inom Materielavdelningen får du ett brett och ansvarsfullt uppdrag. Materielledarens roll är avgörande för att säkerställa tillgängligheten av materiel till våra krigsförband. Din uppgift är att se till att rätt materiel finns på rätt plats, i rätt tid och fördelas efter behov mellan olika förband. Tillsammans med sektionens ingenjörer genomför du även underhållsstyrning, vilket säkerställer att materielen förvaras korrekt och upprätthåller god kvalité från leverans till avveckling.
Du kommer att arbeta med analyser och beredningar, systemmonitorering gällande tillgänglighet och status, avrop och inköp samt övrig ärendehandläggning inom ramen för ditt ansvarsområde. Du har även en stödjande funktion och samarbetar tätt med övriga roller inom egen sektion och avdelning. Samverkan med såväl interna kunder och kravställare som andra berörda myndigheter och leverantörer ingår även i rollen. Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen relevant för befattningen, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
B-körkort. Dina personliga egenskaper
Som person har du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs god analytisk förmåga och en väl utvecklad förmåga att se sammanhang. Du är kommunikativ, pedagogisk och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av logistikprocesser, logistikledning eller resursstyrning.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet avseende drivmedelsutrustning och entreprenadmaskiner.
Dokumenterad kunskap om upphandling och avrop mot avtal inom offentlig verksamhet.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom projekt- och företagsekonomi.
Dokumenterad erfarenhet av produktions- och affärssystem, t ex SAP, Monitor, Jeeves. Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning kommer att tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
För frågor om befattningen kontakta sektionschef Johan Svensson (Drivmedelsutrustning), tfn 070-7812750 eller Johan Runelöv (Fältförplägnad), tfn 073-0281891. Under perioden 20 juli – 9 augusti kontakta sektionschef Jannica Aspermalm, tfn 076-139 68 89.
Fackliga företrädare
OFR/O – Peter Andersson
OFR/S – Mats Nilsson
SEKO – Lars-Erik Selström
SACO – Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006395