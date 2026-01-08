Materielhanterare till logistiksektionen Hallandsgruppen
Hemvärnet är inne i ett stort och omfattande förändringsarbete för att svara mot framtidens uppgifter och krav. Hemvärnsförbanden består av cirka 22 000 personerorganiserade i ~40 bataljoner som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation.
Hallandsgruppen (HAG) vid Västra Militärregionen/MR V ansvarar bland annat för att vidmakthålla och utveckla 45.e Hemvärnsbataljon.
I uppgiften ingår att genomföra såväl grundläggande- som repetitionsutbildning av soldater, befäl och förbandsdelar samt tillse materielen är i gott skick.
Logistiksektionen ansvarar för logistik och teknisk tjänst samt stöd till hemvärnsbataljonen. Sektionen består idag av en logistikchef, materielredogörare och en handläggare teknisk tjänst. Sektionen ska bl.a svara för materielfördelning, grundtillsyn, särskild tillsyn, hantera materiel i bruk, hantera våra stödsystem och vara logistiskt stöd vid utbildningens planering och genomförande. Sektionen stödjer även avseende administration och genomförande av utbildning.
Hallandsgruppen söker nu en materielhanterare för placering vid logistiksektionen.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
• Stödja övriga på sektionen med praktisk materielhantering
• Stödja förbandets materieltjänst
• Stödja vid genomförande av vård, tillsyn och utbildning inom materieltjänsten vid Hemvärnsbataljon
• Stödja vid planering och införande av ny materiel/nya materielsystem till Hemvärnsbataljon
KRAV:
• Svensk medborgare
• B körkort
MERITERANDE KVALIFIKATIONER:
• Tidigare anställd i Försvarsmakten
• Kunskap om Försvarsmaktens materiel
• Tidigare erfarenhet inom logistik i försvarsmakten
• Tidigare erfarenhet inköpsarbete tex utbildad avropare
• BVKF-utbildad (hantering och förvaring av brandfarliga varor)
• Instruktör inom särskild funktion, ex. materieltjänst, fordon, sjukvård, skjutinstruktör osv
• Förstå och nyttja stödsystem som PRIO och LIFT
• C körkort / Förarbevis: Tung lastbil, truck, hjullastare
PERSONLIGA EGENSKAPER:
För att trivas i rollen är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya kontakter. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Tjänsten innebär viss helgtjänstgöring, kvällstjänster och resor inom Sverige. Tunga lyft och arbete utomhus vid alla årstider förekommer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsvidareanställning CVAT 100%. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för den som inte är anställd i myndigheten.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetsort Halmstad, tjänsteresor med övernattningar förekommer.
Individuell lön tillämpas.
Befattningen medför krigsplacering.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras före anställning enligt 19§ i Säkerhetsskyddslagen. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-08. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV:
MRV HAG/C Log-sektionen: Fj Erik Godolakis, 0706-634103
FACKLIGA REPRESENTANTER:
OFR/O Viktor Johnsson
OFR/S Leif Wetterlid
SACO Camilla Rosensköld
SEKO Lola Ahlgren
Samtliga nås via växeln på tfn 08-7887500
SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN:
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-08.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
