Materialstyrare till uppdrag inom tillverkningsindustrin i Linköping
Vi söker nu en Materialstyrare för ett konsultuppdrag inom tillverkningsindustrin i Linköping. Uppdraget innebär att stärka produktionsverksamheten genom att säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid. Rollen är central för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde och du kommer att arbeta nära befintlig Materialplanerare samt fungera som en viktig länk mellan materialplanering, inköp och produktion. Uppdraget erbjuder en dynamisk miljö med stort eget ansvar och möjlighet att bidra till förbättrad samordning och effektivitet i materialhanteringen.
Uppdraget startar omgående och pågår till årets slut, med möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Som Materialstyrare arbetar du operativt med intern materialdrivning och ansvarar för att material levereras till produktionen enligt plan. Du driver och följer upp materialflöden internt samt säkerställer att tillgänglighet och leveransprecision upprätthålls. Rollen innebär löpande dialog med materialplanerare, inköp och produktion där du identifierar, analyserar och proaktivt hanterar eventuella avvikelser i materialflödet.
Du bidrar aktivt till förbättrad koordinering och planering inom materialhanteringen och arbetar strukturerat för att säkerställa ett stabilt och effektivt produktionsflöde. Rollen kräver ett högt eget driv, god analytisk förmåga och en tydlig förståelse för materialflöden i en produktionsmiljö.Kvalifikationer
Skallkrav:
Erfarenhet från liknande roll, exempelvis som Materialkoordinator eller Materialstyrare
Erfarenhet av arbete i ERP-system
God förståelse för materialhantering, koordinering och planering i produktionsmiljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Självgående och strukturerad med starkt eget driv
God samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytorAnställningsvillkor
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Omfattning: Heltid, 100 %
Start: Omgående (senast 2026-03-02)
Uppdragsperiod: Till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning
Resor: Inga resor förekommer
Sista dag att ansöka är 28 februari 2026
Om du är redo att ta dig an en roll inom Materialstyrare och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
