Materialplanerare till tillverkande företag i Uppland - ValueOne AB - Logistikjobb i Tierp

ValueOne AB / Logistikjobb / Tierp2021-04-07ValueOne söker en materialplanerare för ett konsultuppdrag till ett tillverkande företag i Uppland. Uppdraget varar i 6-9 månader med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning efter fullgjort uppdrag.Om rollenRollen som materialplanerare är en produktionsnära roll med fokus på logistik, där du huvudsakligen kommer att arbeta med intern materialplanering av det indirekta material som behövs i produktionsverksamheten. Visst operativt inköp med leverantörskontakter kan förekomma men då främst för att samla in data som behövs för lagerstyrning eller problemlösning.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Lagerstyrning/påfyllning mot uppsatta MRP-parametrar.Artikelvård masterdata i affärssystem SAP.Bidra till förändringsarbete, komma med input och perspektiv på hur materialplaneringen kan genomföras i framtiden.Erfarenhet och kompetensVi söker en driven och strukturerad planerare med god problemlösningsförmåga och minst tre års erfarenhet av materialplanering och erfarenhet och kunskaper om MRP-processer. Du får gärna ha eftergymnasial utbildning inom logistik eller liknande men det är inget krav. God datorvana och kunskaper i SAP är nödvändigt för rollen. Du är van att ha många olika kontakter i ditt jobb både internt och externt och intresse och fallenhet för att arbeta med förbättringsarbete.2021-04-07Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/. Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdragen är du välkommen att kontakta Olof Widmark på telefon: 070-786 80 99.ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt utveckling av företags supply chain verksamheter vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid Tidsbegränsat uppdragMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-06-06Valueone AB5677233