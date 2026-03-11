Materialingenjör inom ytteknik och metall till Saab!
Skill Kompetenspartner AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-03-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Saab söker nu en materialingenjör inom ytteknik och metall till sin site i Tannefors. I rollen ingår arbetsuppgifter som:
• Att driva utredningar och kvalificeringar inom området ytteknik och lackering, där du utifrån en kravbild bedömer materialens lämplighet, bland annat livslängd och hållfasthet. * Att stötta konstruktion och produktion med utredningar och problemlösning då till exempel avvikelser uppstår. * Att författa rapporter och kravdokument som specificerar de material processer som ska användas vid produktion. * Att utbilda personal inom hantering och tillämpning av materialen. * Att hålla dig ajour med nya material och metoder på marknaden vilka kan komma Saabs produkter till gagn. Därmed får du möjlighet att bygga på din kompetens inom området.Profil
För rollen söker vi dig som har:
En relevant akademisk utbildning inom kemi, material eller maskinteknik.
Gärna några års erfarenhet av materialteknik och därmed en bra förståelse för materialens funktion, egenskaper och processer relaterade till dessa.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Tidigare arbetat i nära anslutning till produktion och tillämpning av materialen.
Har kompetens inom lackering/färg.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag på 1 år med eventuell chans till förlängning och/eller övertag till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansök redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7365942-1885921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9789940