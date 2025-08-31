Materialhanterare till Apotek Produktion & Laboratorier i Kungens Kurva
2025-08-31
Har du tidigare erfarenhet av orderhantering och logistik, gärna inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin där det finns höga krav på kvalitet och säkerhet? Vi söker nu en Materialhanterare till vår kund APL (Apotek Produktion & Laboratorier) med omgående start!
OM TJÄNSTEN
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Vi söker nu en Materialhanterare för ett initialt uppdrag på sex månader men med goda chanser till både förlängning och på sikt anställning direkt hos APL.
Som Materialhanterare är du ansvarig för att säkerställa ett smidigt flöde av varor genom hela logistikkedjan. Du kommer att ansvara för mottagning och kontroll av inkommande material, hantera dessa rätt samt säkerställa att de levereras till rätt enhet på företaget. Du ansvarar även för utleveranser av producerade varor.
Tunga luft kan förekomma i arbetet och som serviceavdelning med fasta ledtider kan det finnas stunder med hög arbetsbelastning.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Mottagningskontroll på ankommande insatsmaterial, lagerläggning samt leverans till tillverkningsavdelningar
• Plock av order och beställningar
• Utleverans av tillverkade produkter
• Inköp av förbrukningsmateriel och godkända läkemedel
• Hantering av riskavfall
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god förståelse i engelska
• Har tidigare erfarenhet av godshantering, god dokumentationsvana samt vana att skriva och följa skrivna instruktioner
• Har tidigare erfarenhet inom logistik och orderplock
• Har en god datorvana samt god kunskap i Excel
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av logistik och orderplock inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen
• Truckkort A-B
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, hygien och förmåga att följa skrivna instruktioner och uppsatta rutiner.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam och noggrann
• Kommunikativ med en god samarbetsförmåga
• Beslutsam och stabil med ett optimistiskt synsätt
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I rekryteringsprocessen kommer vi för detta uppdrag också att göra ett alkohol-/drogtest samt en bakgrundskontroll på slutkandidaten.
INFORMATION OM FÖRETAGET
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 500 medarbetare är verksamma vid fyra tillverkningsenheter runt om i Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
