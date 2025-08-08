Material- och produktutvecklare till Reviva Plastics
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Kemiingenjörsjobb / Jönköping Visa alla kemiingenjörsjobb i Jönköping
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i framkant av plaståtervinning och bidra till en mer cirkulär framtid? På Reviva Plastics i Korsberga söker vi en nyfiken och engagerad Material- och produktutvecklare som vill vara med och utveckla högkvalitativa återvunna material. Här får du en internationell roll, där du kombinerar praktiskt utvecklingsarbete med hållbar innovation.
Om rollen I rollen som Material- och produktutvecklare blir du en nyckelperson i vårt utvecklingsarbete på våra återvinningsanläggningar, både i Sverige och globalt. Du ansvarar för att det återvunna materialet som lämnar fabriken håller högsta kvalitet och fungerar som specialist i materialfrågor, både internt och externt. Arbetet innefattar att genomföra tester, dokumentera resultat, skapa produktstandarder och säkerställer att våra säkerhetsdatablad är uppdaterade och följer gällande krav.
Rollen innebär ett nära samarbete med processingenjörer, operatörer och planerare. Du stöttar vid kvalitetsproblem, bidrar med din expertis i material- och receptfrågor och stöttar produktionen. Du driver och deltar i samarbetsprojekt med råvaruleverantörer, identifierar möjligheter till receptbesparingar och materialförädling.
Tjänsten innebär självständigt arbete inom divisionen recycling, men du blir samtidigt en del av ett engagerat team med kollegor i både Sverige och utomlands. Resor förekommer regelbundet i tjänsten. Du rapporterar till vår R&D Director som är baserad i Apeldoorn, Nederländerna.
Din profil Vi söker dig som har en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna med inriktning mot kemi, process- eller maskinteknik. Erfarenhet av polymermaterial, laboratoriearbete eller återvinning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och viljan att lära. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Som person kännetecknas du av nyfikenhet, struktur och ett naturligt driv att förstå och förbättra material och processer. Med din analytiska ådra stimuleras du av att lösa problem, både självständigt och i samarbete med andra. Med en kommunikativ och prestigelös inställning blir det lätt att bygga förtroende och samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Du har ett genuint intresse för hållbar utveckling och en stark motivation att arbeta i en verksamhet där miljönytta och teknisk innovation går hand i hand. Att kunna växla mellan praktiskt arbete och strategiska diskussioner kring produktutveckling och kvalitet uppskattas i det dagliga arbetet.
Vi Erbjuder Hos oss får du mer än ett jobb, du får en chans att påverka framtiden. Vi erbjuder en arbetsplats där hållbarhet är en självklar del av vardagen, där vi firar framgångar tillsammans och där du får vara med och forma en bransch i förändring. Du blir en del av ett internationellt team med stark sammanhållning och ett gemensamt mål, att göra plastindustrin cirkulär. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en mer hållbar framtid? Vi ser fram emot din ansökan!
I den här rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap, vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Trioworld Group och Reviva Plastics Trioworld är ett svenskt företag med rötter i Smålandsstenar, grundat 1965, som idag är en ledande aktör inom förpackningslösningar baserade på plastfilmer av polyeten och polypropen. Företaget har ett starkt fokus på hållbarhet och arbetar aktivt med att utveckla mer miljövänliga produkter. Det görs bland annat genom att använda återvunnet material, minska materialåtgången i produkterna och investera i återvinningsteknik.
Trioworlds lösningar används inom många områden - från konsument- och industriförpackningar till jordbruk, hygienprodukter och medicinteknik. Företaget har en tydlig ambition: att leda utvecklingen mot en cirkulär plastanvändning och att tillsammans med kunder och samarbetspartners förändra branschen i en mer hållbar riktning.
En viktig del av detta arbete sker på Reviva Plastics i Korsberga - en del av Trioworld Group - där man byggt upp Sveriges ledande återvinningsanläggning för jordbruksfilm och sträckfilm av polyeten. Här återvinns plast som sedan används på nytt i samma typ av produkter. Läs mer om Trioworld: www.trioworld.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), http://www.stellaab.se Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Kontakt
Jennifer Djureholt jennifer.djureholt@stellaab.se 0702091693 Jobbnummer
9451014