Material- och produktionsplanerare till GKN Aerospace Investment Casting AB
2026-01-28
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det stor sannolikhet att GKN Aerospace bidrar till din resa. Företagets teknologi och komponenter används i cirka 90 % av världens flygplan - från mindre och större passagerarflygplan och affärsjets till några av världens mest avancerade stridsflygplan.
GKN vill nu stärka sitt ledningsteam inom enheten Material Solution Sweden, med en Material- och produktionsplanerare som kommer fokusera på gjutna produkter och att utveckla GKN:s supply chain.
GKN befinner sig i en spännande fas där ledningsteamet kommer att stötta GEnx - ett program för volymproduktion av gjutna produkter i Hallstahammar, Kongsberg och Trollhättan. Företaget befinner sig i en dynamisk fas där såväl produkter och strukturer är under utveckling, vilket ställer krav på ett flexibelt och anpassningsbart mindset i organisationen. Kulturen är innovativ men strukturerad!
Placeringsort för tjänsten som Material- och produktionsplanerare är Hallstahammar. Arbetsuppgifter
Som Material- och produktionsplanerare har du en bred roll. Du utgår från Hallstahammar, men det förekommer regelbundna resor till anläggningarna i Trollhättan och Kongsberg. Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Stötta GKN Aerospace Investment Casting i Hallstahammar att bygga upp arbetssätt för Master Scheduling, i samarbete med teamledare i produktionen
Bygga system och följa upp flödet av produkter mellan anläggningarna
Analysera flöden och kapacitet vid anläggningarna, som underlag för MPS- och SIOP-cykler
Utforma och driva den utökande värdeflödeskedjan, med tillhörande lagerstrategi
Utveckla, leda och facilitera utvecklingen och användningen av visualiseringsverktyg Profil
Till tjänsten som Material- och produktionsplanerarer till GKN söker vi dig med flera års arbetslivserfarenhet i en liknande roll, eller kandidatexamen inom Supply Chain Management. Vi söker dig med:
God kunskap och förståelse för ERP-system
God kunskap och erfarenhet av industriella standarder och regelverk
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Möjlighet att regelbundet resa till Trollhättan och Kongsberg
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande och målfokuserad. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv kultur.
Ditt arbetssätt präglas av en god analytisk förmåga där du motiveras av att lösa problem. I rollen är det viktigt att vara nyfiken och att våga ifrågasätta etablerade arbetssätt, och att jobba med ständiga förbättringar.
Ansökningsförfarande I den här processen samarbetar GKN med oss på Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Skill, med placering hos GKN i Hallstahammar.
Vi kommer att bearbeta alla ansökningar löpande, och vill därför uppmuntra dig att skicka in en ansökan direkt. Tillträde enligt överenskommelse, så fort som möjligt. Rekryteringsprocessen inkluderar personlighets- och kapacitetstester i ett senare skede.
Vi tar bara emot ansökningar via jobbannonsen på vår hemsida skill.se, men vid eventuella frågor går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Hedvig Selling på hedvig.selling@skill.se
