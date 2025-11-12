Material- Och Orderplockare Till Itab Shop Products AB
2025-11-12
Då en av våra medarbetare går i pension söker vi en ersättare inom vårt logistikteam för att arbeta med materialplock samt orderplockning.
Vi söker dig som är en engagerad Material- och orderplockade till vårt team på ITAB Shop Products AB. I denna roll kommer du huvudsakligen att med truck som arbetsredskap arbeta inom vårt materialplock kopplat till tillverkningsordrar samt kundorderplock för utleverans. Vid behov kan även monteringsarbete förekomma då vi aktivt arbetar med flexibilitet . Funktionen Operations inom ITAB Shop Products AB är ett sammansvetsat team på drygt 20 personer som förser den globala marknaden med Entré- och Exitlösningar för butiker.
Placeringsort: Jönköping
Tjänsten rapporterar till: Produktionsledare
Din profil
Du har ett genuint intresse för industri- och logistikarbete och vill vara en del av ett team där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av logistikarbete är ett krav för rollen. Erfarenhet från monteringsarbete är en merit.
Truckkort med utbildning inom ledstaplare, skjutstativstruck samt motviktstruck. (A2, B1 samt B3)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från produktionssystem och lagersystem samt rapportering i digitala system (Ignite och Jeeves).
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Kommunikativ och lyhörd
Drivande och initiativtagande
Kvalitetsmedveten
Samarbetsvillig och prestigelös
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en internationell koncern där vi kombinerar lokal närvaro med global styrka. Du kommer att tillhöra ett engagerat team med hög kompetens och stor vilja att utvecklas tillsammans.
En arbetsplats med högt engagemang, där vi värnar om arbetsglädje och balans i livet
Karriärmöjligheter inom ITAB - både lokalt och internationellt
En möjlighet att vara med och forma framtidens butikskoncept genom hållbara och innovativa lösningar
Goda anställningsvillkor och förmåner, ITAB är anslutet till kollektivavtal - Teknikavtalet IF Metall. Publiceringsdatum2025-11-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast sista ansökningsdag 2025-11-30. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera: Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Ulf Ring, produktionsledare telefon: 070-588 73 09
Peter Klint, Produktionschef telefon: 070 355 07 40
Om ITAB Shop Products
ITAB Shop Products är en del av ITAB Group - en ledande aktör inom helhetslösningar för butikskoncept till detaljhandeln. Vi erbjuder produkter och tjänster som hjälper våra kunder att skapa inspirerande, funktionella och hållbara butiker.
Med vår expertis och våra värderingar i fokus verkar vi för en attraktiv och hälsosam arbetsplats där alla har lika möjligheter. Läs mer om oss på itab.com. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Itab Shop Concept AB
(org.nr 556292-1089), http://www.itab.com Arbetsplats
Itab Kontakt
Ellen Johansson ellen.johansson@itab.com Jobbnummer
9600936