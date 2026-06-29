Matematiklärare utöver det vanliga till Rönnowska skolan
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2026-06-29
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Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i absolut framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder dig är certifierade av branschen, vilket är unikt för en skola i Sverige med så många yrkesprogram. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 150 medarbetare.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Skolan ligger centralt i Helsingborg, nära Knutpunkten.Rönnowska skolan är inne i en spännande utvecklingsfas där du som pedagog får vara delaktig i vårt fortsatta arbete. Vill du vara med?
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar undervisning i gymnasieskolans lägre matematikkurser samt grundskolematematik åk 9 för våra elever som läser introduktionsprogram. På Rönnowska skolan arbetar vi tillsammans i arbetslag och över ämnesgränser för att skapa en helhet i elevernas utbildning utifrån examensmålen. Du kommer att ansvara för planering, genomförande samt uppföljning/utvärdering av din undervisning. I din roll som pedagog är det viktigt att du sätter elevernas lärande i fokus och arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Under hösten 2025 startar Rönnowska skolan upp ett professionsutvecklingsarbete där våra matematiklärare tillsammans med pedagogiskt center arbetar för att stärka och utveckla undervisningen ytterligare i syfte att öka måluppfyllelsen hos våra elever. Du kommer vara en viktig del i detta arbete där du förväntas dela med dig av din expertis och dina idéer samtidigt som du behöver vara nyfikenhet, ha en vilja att testa nytt samt reflektera kring och utvärdera din egen och andras undervisning. I dina arbetsuppgifter ingår mentorskap och du förväntas därmed även kunna coacha, vägleda och inspirera våra elever för att hjälpa dem mot en hög måluppfyllelse.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasiet i matematik. Du är utvecklingsorienterad och brinner för pedagogiska och didaktiska frågor inom matematikundervisning. Du har goda ämneskunskaper men framför allt har du hög pedagogisk och didaktisk kompetens vilket innebär att du har många olika verktyg och redskap för att tillgängliggöra och anpassa undervisningen efter de elever du möter. Du ska ha erfarenhet av arbete med matematikutveckling för ökad måluppfyllelse, exempelvis inom ett uppdrag som speciallärare eller förstelärare.
Som person är du kommunikativ, entusiasmerande och har en god förmåga att skapa delaktighet, goda relationer och engagemang hos såväl elever som vuxna. Det är viktigt för oss att du är en lagspelare med fokus på lösningar och bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Du använder pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenhet om det egna arbetet i skolan. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi tillämpar löpande urval, så ansök snarast möjligt! Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 260713
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 260812
Varaktighet: 260812-270110
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Biträdande rektor
Britta Berglund britta.berglund@helsingborg.se +46708193740 Jobbnummer
9983638