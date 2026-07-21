Matematiklärare till Rudbecks gymnasium (visstid 50%)
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2026-07-21
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Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium. Skolan ligger granne med Edsviken och den vackra Edsbergsparken, två mil norr om Stockholm. På Rudbeck studerar nästan 2400 elever och vi har över 200 anställda. Detta bidrar till en fantastisk mångfald som vi är stolta över. Skolan är viktig för våra elever och det avspeglas i studieresultaten som är mycket goda. Hos oss får du möjlighet att ha fokus på undervisning och blir utmanad av studiemotiverade elever som vill nå långt i sin kunskapsutveckling. Rudbeck präglas av trygghet och trivsel bland eleverna. Engagerade och skickliga lärare är avgörande för elevernas lärande och en skolas kvalitet. På Rudbeck lär vi av varandra och delar med oss av kunskaper och erfarenheter.
Detta är en visstidsanställning på 50% med start i augusti och fram till december 2026.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som lärare i matematik på Rudbeck undervisar du elever på gymnasiet i en stimulerande och studiemotiverad miljö. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen samt arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Du ingår i skolans matematikämneslag, där lärare samarbetar kring undervisning, bedömning och utveckling av ämnet. Du sitter i arbetsrum tillsammans med dina ämneskollegor, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, kollegialt lärande och gemensam utveckling av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och professionell i din lärarroll. Du har god förmåga att skapa relationer med elever och kollegor och är självgående i ditt arbete. Du är strukturerad, tydlig och har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap. Du trivs i ett ämneslag där man samarbetar, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans.
Du är trygg i klassrummet och kan möta både studiestarka elever och elevgrupper med varierande förutsättningar. Du har ett genuint intresse för matematikämnet och för att väcka nyfikenhet, motivation och lärande hos eleverna.Kvalifikationer
Lärarlegitimation i matematik
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i matematik
Erfarenhet av arbete med ungdomarSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Intervjuer inleds i augusti.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
10008149