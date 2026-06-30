Matematiklärare till Realgymnasiet i Lund
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Lund Visa alla gymnasielärarjobb i Lund
2026-06-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
er).
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns heltidsanställda mentorer och elevhälsa på skolan.
Tillsammans med tre andra matematiklärarkollegor samverkar du i ämneslaget för matematik och är delaktig i skolans utveckling av ämnet. Du arbetar också ämnesövergripande tillsammans med lärare i andra ämnen och/eller andra professioner. Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa i ämnet matematik på något eller några av skolans yrkesprogram, företrädesvis nivå 1 och 2 samt fortsättning 1c. Undervisning på grundskolenivå för ett fåtal elever kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom matematik på gymnasiet
Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet eller grundskolans senare år.
Vi ser positivt på undervisning i ett eventuellt andra ämne framåt varför du gärna får specificera eventuella behörigheter i din ansökan.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.Du har en mycket god pedagogisk insikt. Du är trygg i dig själv, har förmågan att lyfta blicken och se till elevens och undervisning bästa ur flera perspektiv. Kulturell medvetenhet faller sig naturligt för dig.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Realgymnasiet Lund Kontakt
Biträdande rektor
Stefan Ekvall stefan.ekvall@realgymnasiet.se 0768078595 Jobbnummer
9986037