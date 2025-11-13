Matematiklärare Praktiska gymnasiet Täby

Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Täby
2025-11-13


Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?

Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/

Välkommen till gemenskapen!

Om Praktiska

Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra

yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt

etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för

att ge våra elever sitt livs bästa skoltid Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår

värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.

En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället

som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har

siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.

Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något

som både samhället och våra elever vinner på.

Om praktiska Gymnasiet Täby

Vår skola ligger mellan Täby och Täby kyrkby endast ett fåtal minuter från tvärbana och

bussar. Vi har idag fem olika yrkesprogram samt introduktionsprogrammet och våra elever

kommer från olika delar Stockholm med omnejd.

Vi är en liten skola som kommer ha ca 215 elever till höstterminen 2025 och skolan präglas

av en familjär känsla. Alla på skolan arbetar som ett team, både nära varandra och nära

eleverna. Det täta samarbete och det lilla formatet är några av våra framgångsfaktorer.

Vi erbjuder lärlingsutbildning vilket gör att APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en central del

av elevernas utbildning och vi samarbetar med många branscher och företag och på det

viset är det omgivande samhället alltid en levande del av skolan och elevernas vardag. Vi har

internationella utbyten där våra elever erbjuds möjlighet till utlandspraktik och vår personal

får möjlighet att jobbskugga skolpersonal i andra länder.

Den vi söker

Du organiserar, utför och utvärderar din undervisning självständigt. Du arbetar också aktivt

med att bedöma måluppfyllelsen och samordnar med mentor som sedan kommuniceras till

eleven. Du förväntas att aktivt delta i det gemensamma arbetslagsarbetet och samarbetar

med EHT, där vi tillsammans flyttar på gränser.

Du har lärarlegitimation för undervisning av matematik på gymnasiet. Har du även andra

kombinationer i din legitimation är det meriterande. Du ska vara trygg i din roll som lärare och

du har gedigna kunskaper om skolans uppdrag, styrdokument och läroplan. Vi ser gärna att

du är trygg med att arbeta med digitala resurser och har god datorvana. Du bör ha förmåga

att inkludera eleverna i undervisningen och också ha förståelse för individers olikheter och

utifrån det kunna anpassa och utveckla undervisningen för att ge eleverna de bästa

förutsättningarna för att lyckas.

I rollen som undervisande lärare på Praktiska Gymnasiet Täby är det viktigt att du är en

förebild för eleverna i och utanför klassrummet. Du tar ansvar och är trygg i ditt uppdrag som

undervisande lärare. Du vill arbeta för förändring och ämnesintegrera matematiken i

yrkeskurser och övriga kurser för att skapa en röd tråd i elevernas utbildning. Vi söker dig

som vill och kan stötta elever som både behöver tydliga ramar, och mycket engagemang.

Beroende på eventuell kombination kan tjänstens storlek variera.

Vi erbjuder

På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får

rätt förutsättningar för att utvecklas in i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig

kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern

professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor

inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får

du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och

pensionsrådgivning.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start 7/1-2026. Ansök så snart som möjligt via vårt

rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Vi tillämpar 6 månaders

provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring

tjänsten, kontakta rektor Jenny Nilsson på

0766772601 eller via mail jenny.nilsson@praktiska.se

Om AcadeMedia

Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata

utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till

vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt

gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att

utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige

lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktiska Sverige AB (org.nr 556257-5786)

Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet

Jobbnummer
9603530

