Matematiklärare Praktiska gymnasiet Täby
2025-11-13
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om Praktiska
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra
yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt
etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för
att ge våra elever sitt livs bästa skoltid Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår
värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället
som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har
siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.
Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något
som både samhället och våra elever vinner på.
Om praktiska Gymnasiet Täby
Vår skola ligger mellan Täby och Täby kyrkby endast ett fåtal minuter från tvärbana och
bussar. Vi har idag fem olika yrkesprogram samt introduktionsprogrammet och våra elever
kommer från olika delar Stockholm med omnejd.
Vi är en liten skola som kommer ha ca 215 elever till höstterminen 2025 och skolan präglas
av en familjär känsla. Alla på skolan arbetar som ett team, både nära varandra och nära
eleverna. Det täta samarbete och det lilla formatet är några av våra framgångsfaktorer.
Vi erbjuder lärlingsutbildning vilket gör att APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en central del
av elevernas utbildning och vi samarbetar med många branscher och företag och på det
viset är det omgivande samhället alltid en levande del av skolan och elevernas vardag. Vi har
internationella utbyten där våra elever erbjuds möjlighet till utlandspraktik och vår personal
får möjlighet att jobbskugga skolpersonal i andra länder.
Den vi söker
Du organiserar, utför och utvärderar din undervisning självständigt. Du arbetar också aktivt
med att bedöma måluppfyllelsen och samordnar med mentor som sedan kommuniceras till
eleven. Du förväntas att aktivt delta i det gemensamma arbetslagsarbetet och samarbetar
med EHT, där vi tillsammans flyttar på gränser.
Du har lärarlegitimation för undervisning av matematik på gymnasiet. Har du även andra
kombinationer i din legitimation är det meriterande. Du ska vara trygg i din roll som lärare och
du har gedigna kunskaper om skolans uppdrag, styrdokument och läroplan. Vi ser gärna att
du är trygg med att arbeta med digitala resurser och har god datorvana. Du bör ha förmåga
att inkludera eleverna i undervisningen och också ha förståelse för individers olikheter och
utifrån det kunna anpassa och utveckla undervisningen för att ge eleverna de bästa
förutsättningarna för att lyckas.
I rollen som undervisande lärare på Praktiska Gymnasiet Täby är det viktigt att du är en
förebild för eleverna i och utanför klassrummet. Du tar ansvar och är trygg i ditt uppdrag som
undervisande lärare. Du vill arbeta för förändring och ämnesintegrera matematiken i
yrkeskurser och övriga kurser för att skapa en röd tråd i elevernas utbildning. Vi söker dig
som vill och kan stötta elever som både behöver tydliga ramar, och mycket engagemang.
Beroende på eventuell kombination kan tjänstens storlek variera.
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får
rätt förutsättningar för att utvecklas in i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig
kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern
professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor
inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får
du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och
friskvårdsbidrag och
pensionsrådgivning.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start 7/1-2026. Ansök så snart som möjligt via vårt
rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Vi tillämpar 6 månaders
provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring
tjänsten, kontakta rektor Jenny Nilsson på
0766772601 eller via mail jenny.nilsson@praktiska.se
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata
utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till
vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt
gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att
utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige
lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
