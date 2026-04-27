Matematiklärare, behörig också i teknik och No ämnena åk 7-9, 100%, Montess
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-04-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Lund
, Kävlinge
, Malmö
, Vellinge
, Landskrona
eller i hela Sverige
Montessori Mondial i Lund (MML), en av Academedia Grundskolor AB, är en friskola, tillika montessoriskola i det mindre formatet med 250 elever åk F-9 och drygt 40-talet anställda. På högstadiet går 75 elever. Vi finns i fina lokaler på Södra Råbylund. Skolan har i snart tjugosex år varit en av Lunds etablerade friskolor, med hög måluppfyllelse, och bland landets högsta resultat.
Vi söker nu en ny ma/no/te lärare till vårt högstadium, då vår kollega valt att gå vidare till en tjänst i gymnasieskolan, inom vår egen skolkoncern.
Som en av AcadeMedias skolor sätter vi kvalité och måluppfyllelse främst. Måluppfyllelsen i samtliga klasser är mycket hög, och vi erbjuder därför anställning i en lugn och funktionell skolmiljö med stor frihet att utforma ditt eget arbete i samarbete med kollegor och elever. Till ditt stöd har du förutom ett synnerligen kompetent och samverkande kollegium, även vårt elevhälsoteam. Alla elevärenden lyfts på KOLL (lärarnas kollegiala möten) varje vecka, samt vid behov vid varje veckas "öppna mottagning" för lärare, pedagoger som då ges möjlighet möta, dryfta och få återkoppling på enskilda elevärenden, av den samlade elevhälsan. MML 's elevhälsa är känd för sitt professionellt stödjande uppdrag.
Arbetsuppgifter: I arbetet som ma/no/te lärare har du förutom din ämneskompetens god erfarenhet av och intresse av elevers lärande. Att arbeta på en montessoriskola betyder att du behöver ha det synsätt på elevers frihet och ansvar som vi har inom pedagogiken - en viktig framgångsfaktor i vårt arbete. Vi ser att du är intresserad av och använder både digitala och konkreta läromedel i din undervisning, då våra elever är vana vid både och. Du ingår i ett team av ämneslärare, men du har inget eget mentorskap och/eller klasslärarskap p.g.a tjänstens omfattning. Du samverkar och sambedömer med ma/no/te läraren på mellanstadiet, samt med och i det nätverk av ämneslärare som omfattar Montessori Mondials elva skolor. I övrigt har du samma uppdrag som övriga lärare på skolan. Samarbetet, tillika reflekterandet i grupp, särpräglar vårt arbete.
Du:
• är legitimerad lärare med behörighet genom din ämneslärarutbildning samt erfarenhet och stort intresse att arbeta med elever såväl i grupp som enskilt. Du bör ha vana av en varierad undervisning, och kännedom om elevstöd med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel, då dessa är nödvändiga. Likt alla på alla skolor finns elever med olika utmaningar.
• vill likt vi ha en klassrumsmiljön som är lugn och funktionell, varför vi är en mobilfri skola sedan två läsår tillbaka. Något även våra elever uppskattar! Förutom ordningsreglerna har vi en del gemensamma överenskommelser på skolan, t.ex. hur start och avslutning av lektioner går till. Detta bidrar till den miljö av trygghet och studiero som vi vill vidmakthålla. 95-98% av våra elever i åk F-9 anger att de är trygga på skolan.
• ser IKT som ett självklart stöd för alla elever. Du har de verktyg du själv bedömer att du behöver i din tjänst. Eleverna använder egna Chromebooks. Stödprogram finns till samtliga elever. Du får internutbildning om något av programmen skulle vara nytt för dig.
• har helhetssyn på elevens lärande och förmågor och ett synsätt som innefattar ett genuint elevfokus i alla angelägenheter och har en personlig förmåga att skapa intresse och stimulera elever på olika nivåer.
• involverar eleverna och för en dialog som ger dem inflytande över sitt eget lärande.
• kan och vill möta föräldrar på ett sätt som skapar samförstånd och samarbete mellan skolan och hemmet.
• ser läraren som en av de mest avgörande faktorerna för hur väl en elev kan lyckas i skolan, det som sker i mellanrummet mellan dig och eleverna spelar en avgörande roll.
• vill och kan arbeta med anpassningar som gagnar enskilda elever för ökad måluppfyllelse i dina ämnen.
Vi:
• lägger stor vikt vid din förmåga att möta och bemöta elever liksom att du är en positiv och engagerad person.
• är en Montessoriskola, som arbetar efter ordinarie styrdokument, har betyg och genomför NP/DNP, lika alla grundskolor. Våra meritvärden ser du på skolverkets hemsida. Har du en montessoriutbildning 30 eller 60 p är detta meriterande, men inte avgörande. Möjligheten att läsa M-pedagogik finns vid Malmö Universitet. Din erfarenhet och förhållningssätt till elevers lärande är viktigast.
• är en Trivselledarskola med stort fokus på trygghet och trivsel, något som också är tydligt i de elev- och föräldraundersökningar vi gör varje år. Vi arbetar i en ömsesidig respekt varför god samtalston och vänligt bemötande är en självklarhet på vår skola. På MML känner vi alla varandra.
Vår skolprofil är montessoripedagogik https://montessorimondial.se/lund/
Vi är en Trivselledarskola https://trivselledare.se
"Vi gör Lund lite bättre!"
Anställningsvillkor/Publiceringsdatum2026-04-27Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare 100 % ferietjänst, Almega Friskoleavtal. Tillträde
Tillträde 10 augusti 2026. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
LönIndividuell månadslön
Kollektivavtal
Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet www.almega.se
Kontaktpersoner Montessori Mondial
Skolkoordinator markus.lindberg@montessorimondial.se
tfn 046-163040
Rektor margaretha.eventhen@montessorimondial.se
tfn 0705-21 72 54
Det går även bra att få tala med läraren som nu innehar tjänsten.
Fackliga kontaktpersonerCentrala ombud för medlemmar inom Sveriges Lärare Kommunal.
AnsökanRef nr; Ma/No/Te 7-9 2026
Sista ansökningsdag 2026-05-31
Vänta inte med din ansökan då vi påbörjar intervjuer varefter intressanta intresseanmälningar inkommit. Anställning kan därför komma att ske före annonsens utgång.
ArbetsgivareMontessori Mondial i Lund, F-9
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Landgillevägen 39 A-E
224 77 LUND
Du hittar oss även på Facebook Länk>>
Instagram länk >> Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
