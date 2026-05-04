Matematiklärare åk 7-9 samt förstelärare Montessori Mondial Lidingö
2026-05-04
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Förstelärare i matematik 7-9. Leda och utveckla undervisningen hos ossVill du kombinera din ämneskompetens i matematik med ett tydligt pedagogiskt ledarskap?Montessori Mondial Lidingö söker en förstelärare i matematik som vill utveckla undervisningen både i klassrummet och tillsammans med kollegor. Här får du möjlighet att påverka på riktigt.
Om uppdragetSom matematiklärare och förstelärare hos oss har du en central roll i skolans utveckling. Du undervisar i årskurs 7-9 och leder samtidigt utvecklingen av matematikundervisningen i hela verksamheten från förskoleklass till årskurs 9.
I uppdraget ingår att:Leda och utveckla det kollegiala lärandet inom matematikInitiera och driva utvecklingsinsatser som stärker elevernas måluppfyllelseArbeta nära skolledning i pedagogiska utvecklingsfrågorFölja upp och analysera undervisningens resultat
Montessori i matematik i praktikenHos oss är montessoripedagogiken en aktiv del av undervisningen. Du kommer att:
Arbeta med och vidareutveckla montessorimaterial inom matematik.Använda konkreta arbetssätt för att synliggöra abstrakta begrepp, till exempel inom algebra, geometri och taluppfattning
Utforska hur elever kan arbeta mer självständigt och i egen taktBidra till att utveckla en undervisning som går från helhet till delar
Din utveckling hos ossVi söker dig som vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll.
MontessoriutbildningDet är meriterande om du är montessoriutbildad. Om inte, erbjuder vi möjlighet att genomföra montessoriutbildning med start januari 2027.
Kollegial utvecklingDu får en aktiv roll i att leda och utveckla undervisning tillsammans med kollegor.
Academy inom AcadeMediaDu får tillgång till fortbildning och nätverk.
Vi söker dig somÄr legitimerad lärare i matematik för årskurs 7-9Vill ta ett tydligt ansvar för undervisningsutvecklingHar intresse för att utveckla matematikundervisning bortom traditionella arbetssättÄr nyfiken på montessoripedagogik och hur den kan stärka elevers förståelseHar förmåga att driva utvecklingsarbete från idé till genomförande
Därför ska du välja ossMontessori Mondial Lidingö är en liten F-9-skola med cirka 150 elever, belägen nära Grönsta Gärde.
Hos oss får du:En förstelärartjänst med tydligt mandat att påverka undervisningenNärhet i organisationen med kort väg från idé till handlingEngagerade kollegor med fokus på utvecklingInternationella möjligheter genom Erasmus+
Vi erbjuder5 000 kr i friskvårdsbidragKostnadsfri pedagogisk lunchFörmånsportal via BenifyMöjlighet till betald montessoriutbildning
ÖvrigtTjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start den 10 augusti 2026.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande. Vid frågor, kontakta rektor Kicki Blomberg på 072-227 80 72 eller kristina.blomberg@montessorimondial.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
