Matematik och No lärare, åk 4-6, till Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg
2026-01-05
Är du en engagerad och nytänkande lärare som vill inspirera elever inom matematik och NO? Vill du vara med och bidra till en skola som präglas av trygghet, mångfald och höga ambitioner? Då är du varmt välkommen till Nanny Palmkvistskolan - en skola i utveckling, mitt i hjärtat av Helsingborg!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Om Nanny Palmkvistskolan
Nanny Palmkvistskolan är en F-6-skola belägen i södra delen av Helsingborg. Skolan arbetar aktivt med att skapa en trygg, inkluderande och språkutvecklande lärmiljö. Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra - och vi tror på varje elevs möjlighet att lyckas.
Som en del av Helsingborgs stads skolor får du tillgång till ett starkt nätverk, kompetensutveckling och en kommun som satsar på skola och lärande.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i matematik och NO för årskurs 4-6. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start vårterminen 2026 eller enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta i ett kompetent och engagerat arbetslag, där samarbete och gemensamt ansvar för elevernas lärande står i centrum. I rollen ingår undervisning, mentorskap och aktivt deltagande i det kollegiala lärandet på skolan.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet i matematik och NO för mellanstadiet
• Har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
• Arbetar formativt och är van att anpassa undervisningen efter elevernas behov
• Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
• Vill bidra till skolans fortsatta utveckling och våra gemensamma mål
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi kommer ha löpande intervjuer under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 260123
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges lärare
Natalie Hansson NatalieAnnaLuna.Hansson@helsingborg.se Jobbnummer
9669325