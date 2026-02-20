Mätartekniker sökes till uppdrag i Stockholms län
Montico HR Partner AB / Installationselektrikerjobb / Enköping Visa alla installationselektrikerjobb i Enköping
2026-02-20
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
*
Är du redo för ett utvecklande arbete med variation och ansvar? Toppen - då kan detta vara rätt nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta som mätartekniker i Örebro. I rollen kommer du främst arbeta med Kat 1-mätare, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att åtgärda eventuella brister i installationer samt utföra besiktningar hos både privatpersoner och företag.
Verksamheten präglas av höga kvalitetskrav och ett stort fokus på att uppfylla gällande avtal och kundförväntningar. Tjänsten är hemgaragerad, vilket innebär att du utgår från hemmet till dagens första uppdrag och avslutar arbetsdagen hemma.
Inför uppdraget får du både teoretisk och praktisk utbildning för att skapa goda förutsättningar för ett säkert och kvalitativt arbete. Du kommer arbeta i nära samverkan med kollegor, områdeschef samt ha stöd av en projektorganisation i det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Din anställning är hos oss på Montico och du kommer vara uthyrd till vår kund.
Tjänstgöringsgrad: Heltid 40 tim i veckan
Stationeringsort: Stockholm
Arbetstid: Vardagar kl. 07:00-16:00.
Tillträde: Snarast möjligen
Lön: Lön och övrig ersättning enligt gällande kollektivavtal.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en noggrann, strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ta eget ansvar. Du har lätt för att se vad som behöver göras och arbetar effektivt även självständigt. Ett tekniskt intresse och ett serviceinriktat arbetssätt är viktigt, liksom viljan att utveckla både dig själv och verksamheten du är en del av.Kravprofil för detta jobb
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av elrelaterat arbete
• Gedigen erfarenhet av mätarrelaterade installationer och besiktningar
• B-körkort
• Gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom el, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
Meriterande:
• ESA Elektriskt arbete
• Arbete på väg
• EBR - Diplomerad mätarmontör Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9755753