Mät- och monteringsrådgivare till kundnära roll
Pawr AB / Grafiska jobb / Stockholm Visa alla grafiska jobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Flen
, Västerås
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om bolaget
Örestads Gardin och Interiör är ett väletablerat bolag inom solskydd och gardiner, med ett gediget kundnätverk i södra- och mellersta Sverige. De växer i rask takt och kommer nu etablera sig i Stockholm på förfrågan från deras kunder i denna region. Som först in erbjuds du fina möjligheter att utvecklas över tid.
Örestads Gardin och Interiör startades 2000 och är specialister inom solskydd och gardiner, och erbjuder en helhetslösning från specifikation till produktion och montering. Från huvudkontoret i Vallåkra i Skåne finns alla de funktioner du som ny medarbetare behöver för att både komma in i din roll och fortsätta leverera den engagerade service som utmärker Örestads Gardin och Interiör. Mer om företaget går att läsa på www.orestadsgardin.se
Om rollen
Som Mät-, och Monteringsrådgivare arbetar du nära företagets kunder i Stockholm och omkringliggande områden. Du är ute på plats för att mäta, kartlägga behov och ge rådgivning kring funktion, material och lösningar för företagets produkter. Utifrån kundens önskemål, ritningar och dina insikter tar du fram underlag för offert och tillverkning. Du har en självständig roll med mycket kundkontakt och fältarbete där du samtidigt får ett gediget stöd från huvudkontoret där produktion och administration är samlad.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Boka och genomföra kundbesök
• Utföra mätningar och insamling av underlag
• Ge rådgivning kring material, funktion och lösningar
• Sammanställa underlag för offert och beställning
• Företräda företaget med ett professionellt och servicemedvetet bemötande
Då du kommer hantera ett geografiskt område som sträcker sig från Norrköping i söder till Uppsala i norr kommer du spendera två till tre dagar i veckan på resande fot där övernattningar kan förekomma.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Mät-, och Monteringsrådgivare tror vi att du är en person som trivs i kombinationen av praktiskt arbete, kundkontakt och självständigt ansvar. Du gillar att vara på språng, ta ansvar för dina uppdrag från start till mål och möta nya människor i varierande miljöer.
Du har en god känsla för färg och form men är också noggrann och metodisk i ditt sätt att arbeta. Du vet att det är detaljerna som gör skillnaden - både i måtten och i kundmötet.
Du är inte rädd för att ställa frågor när du är osäker och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. När något krånglar rycker du inte på axlarna - du engagerar dig. Det är också viktigt att du kan planera din egen arbetsdag, är trygg med att arbeta självständigt och att du har lätt för att skapa förtroende i mötet med kund.
För tjänsten är det krav med:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta ute hos kund, t.ex. inom montering, måttagning, installation eller annan typ av teknisk rådgivning
• En känsla för färg, form och funktion
• B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska
• Avslutad gymnasial utbildning
Följande är meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom branscher som textil, solskydd, bygg, inredning eller motsvarande
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: vardagar 08.00-16.30
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Tjänstebil ingår
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481)
För detta jobb krävs körkort.
Emploid AB Jobbnummer
9797561