Masterdata- och produktinformationsansvarig till cookin food sweden
Randstad AB / Datajobb / Sigtuna
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19
Gillar du struktur, system och riktigt bra mat? Då kan detta vara din nästa roll!
Cookin Food Sweden AB är ett livsmedelsföretag i stark tillväxt (ja, tredje Gasell-utmärkelsen i
år!), ägt av PEQ Private Equity och bolagets grundare. Vi producerar kylda färdigrätter i stor
skala till travel, retail och andra branscher som vill servera restaurangmat - snabbt, säkert och
med hög kvalitet. Och viktigast av allt: vi brinner för riktigt, riktigt god mat!
Vi sitter i moderna lokaler i Rosersberg, perfekt placerat mellan Stockholm och Arlanda, och
erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och mycket skratt på jobbet. Här
uppskattas initiativ, ansvarstagande och en tydlig doer mentality.
För vår tillväxtresa söker vi en Masterdata- och produktinformationsansvarig som vill vara
med och bygga framtidens struktur tillsammans med oss.
Inledningsvis är detta en projektroll med fokus på processuppbyggnad, masterdata och
produktdata för att säkerställa det digitala erbjudandet med en sömlös hantering av data från
leverantör, via egen produkt/masterdata till kunddata. Projektrollen blir avgörande vid
implementering av nytt affärssystem (ERP/WMS), det första för bolaget. Därefter övergår rollen
till en operativ nyckelroll, där scope och ansvar formas i takt med bolagets utveckling.
Du kommer att få en central position i verksamheten och arbetar nära produktutveckling, kvalitet,
inköp och kund.
I projektrollen ansvarar du för att vår masterdata håller absolut toppklass. Du blir även super-
user i vårt nya ERP-system och spelar en nyckelroll i vår digitaliseringsresa inklusive
uppbyggnad av ansvar vidare i organisationen. Det här är en roll med stor påverkan och tydligt
mandat.
Tillträde enligt överenskommelse.
Låter det här som något för dig?
Ansökning sker genom Randstad, skicka in din ansökan senast 2026-01-05. Urval sker löpande och ansökan kan komma att stänga innan sista ansökningsdag Om du har frågor om rollen, maila till: jobb@cookin.se
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa korrekt, strukturerad och uppdaterad masterdata i ERP-systemet
Upprätta och utveckla strukturer, process och metoder för data
Vara drivande i ERP-förbättringar, tester och digitaliseringsinitiativ
Varför oss?
Ett snabbväxande bolag med stabil grund och höga ambitioner
Möjlighet att påverka långt utanför din egen roll
Engagerade kollegor som både levererar och har kul tillsammans
En modern arbetsmiljö där kvalitet, tempo och arbetsglädje går hand i handKvalifikationer
Du är strukturerad, analytisk och gillar ordning och reda - men du är också prestigelös och trivs i
en miljö där saker händer snabbt. Du tar ägarskap, vågar driva förbättringar och gillar att
samarbeta med många olika funktioner.
Vi ser gärna att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning (It - data/teknik, kvalitet, logistik eller liknande)
Erfarenhet från livsmedelsindustrin, gärna inom FSSC 22000
Erfarenhet av masterdata, produktinformation och/eller recept/BOM
God systemvana och intresse för digitalisering
Meriterande: erfarenhet av artwork- och etikettprocesserOm företaget
Randstad
