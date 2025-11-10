Master Planner En nyckelroll i vårt företag!
Vill du spela en avgörande roll i att säkerställa effektiv planering och leveransprecision i en dynamisk produktionsmiljö? Vi söker en Master Planner som brinner för struktur, analys och samarbete - och som vill bidra till att våra produkter når marknaden med hög kvalitet och rätt timing.
Om rollen
Som Master Planner är du hjärtat i vår planeringsprocess. Du ansvarar för att skapa och driva en robust huvudplanering, i nära samarbete med Supply Chain, Produktions-och Marknadsavdelningen. Din insats är avgörande för att vi ska kunna leverera med precision och fortsätta vara marknadsledande.
Det här är en roll där du får påverka strategiska beslut, utveckla processer och arbeta med kontinuerliga förbättringar. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, innovation och en kultur där idéer tas på allvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla planeringsprocessen för tillverkning.
Säkerställa och underhålla huvudplaneringen.
Genomföra kapacitetsplanering baserat på order, prognoser och marknadsdata.
Kommunicera leveransplaner och initiera korrigeringar vid risk för förseningar.
Utveckla metoder och verktyg för logistiska analyser och ledtidsoptimering.
Fungera som gränssnitt mot Marknadsfunktionen och ge ledtidsinformation.
Leda dagliga forecastmöten och dokumentera beslutsunderlag.
Driva service- och reparationsprojekt från planering till genomförande.
Säkerställa lagerkontroll och bidra till kostnadsoptimering.
Främja förståelse för planeringsfunktionen genom utbildning och intern kommunikation.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av produktion och god kunskap i ERP-systemet Jeeves.
Stark analytisk och organisatorisk förmåga.
Förmåga att lösa problem och fatta beslut under tidspress.
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja.
Erfarenhet av agil projektledning, gärna inom service- och reparation av tekniska produkter.
Flytande engelska i tal och skrift.
Förmåga att leda möten och driva tvärfunktionella diskussioner.
Gedigen erfarenhet av att leda kundmöten där engelska är det primära kommunikationsspråket.
Mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel.
Meriterande: Erfarenhet av S&OP (Sales and Operations Planning).
Vi erbjuder
En central roll i ett företag med höga ambitioner och marknadsledande produkter.
Möjlighet att påverka och utveckla processer som gör verklig skillnad.
En kultur som uppmuntrar förbättringsarbete, innovation och kompetensutveckling.
Ett engagerat team där samarbete och kunskapsdelning är i fokus.
Goda utvecklingsmöjligheter - både i rollen och inom företaget.
Ansök idag och bli en del av vårt Supply Chain-team!
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta HR Manager Johanna Lagerström på johanna.lagerstrom@everaxis.com
.
