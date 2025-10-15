Master Data Steward / Artikelvaliderare sökes till etablerat företag
2025-10-15
Som Artikelvaliderare hos oss spelar du en avgörande roll i att säkerställa högsta kvalitet på vår masterdata, vilket är en nyckel till att uppnå våra strategiska mål. Du blir en del av vårt dynamiska Masterdata Team och arbetar nära den operativa verksamheten för att säkerställa korrekt artikelinformation och attribut. Du kommer att vara ansvarig för att validera och godkänna artikeldata samt kommunicera med leverantörer för att säkerställa högsta möjliga standard.
Vi har vårat huvudkontor i vår stora fräscha lokal i Solna Business Park där vi arbetar på plats 3 dagar i veckan.
Denna tjänst är ett konsultuppdrag via Adecco med planerad start så snabbt som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Validering och uppdatering av masterdata i affärssystem och Legacy-system
• Kvalitetssäkring av artikelinformation via GDS och DMR
• Kommunikation med leverantörer angående inkommande datafel
• Samarbeten för utveckling av processer och systemstöd
• Ombearbetning av felaktiga meddelanden och mycket mer.
Om dig:
Vi söker dig som har minst 1-2 års arbete inom liknande tjänst, är noggrann, kommunikativ och har förmågan att arbeta effektivt i team samtidigt som du har initiativförmåga att driva ditt arbete framåt. Din förståelse för helheten och din förmåga att agera proaktivt kommer att vara avgörande för din framgång i rollen. Du måste även vara flytande i både svenska och engelska. Vi önskar gärna att du har kunskaper om SAP.
Ansök nu och bli en del av vårt team som strävar efter att leverera högsta kvalitet inom Masterdata!
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare via antonia.tiritidou@adecco.se
