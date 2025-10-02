Master Data Specialist till globalt företag
Är du en person som uppskattar att erbjuda service i världsklass? Har du därtill ett analytiskt tankesätt och gillar problemlösningsuppdrag? Om så är fallet skulle tjänsten som Master Data Specialist vara en fantastisk möjlighet för dig!
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 10 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.
Om företaget
Företaget är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och lösningar. Försäljningen sker i cirka 150 länder och har omkring 47 000 medarbetare och huvudkontoret ligger i Stockholm, där denna tjänst är placerad på kontoret i Mölndal. Vi berättar mer om företaget vid en första kontakt under rekryteringsprocessen.
Arbetsuppgifter
I rollen som Master Data Specialist ansvarar du för att säkerställa att företagets masterdata håller hög kvalitet och stödjer hela värdekedjan. Du arbetar nära olika intressenter och stöttar verksamheten i implementeringen av nya produkter, från utveckling till produktion.
Arbetet innebär att du följer upp och analyserar processer i systemen, löser problem och driver förbättringar tillsammans med kollegor och experter. Du leder möten, deltar i tvärfunktionella projekt och arbetar med dashboards, rapportering och KPI:er.
En viktig del av rollen är också att hålla utbildningar inom masterdata för att öka förståelsen i organisationen. Dessutom säkerställer du att all datahantering följer GS1-standarder samt företagets krav på kvalitet och arbetssätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Universitetsutbildning inom företagsekonomi, logistik eller systemvetenskap, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av masterdatahantering och informationssystem
Kunskaper i SAP S4/Hana är meriterande
Mycket goda kunskaper i MS Office-paketet
Obehindrade kunskaper i engelska, muntligt som skriftligt
För att trivas i rollen är du en person som tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter, ser till att utförandet blir bra och säkerställer att allt blir slutfört i tid. Du anstränger dig alltid för att kunna leverera bästa möjliga lösning, och du uppskattar att se konsekvenserna av jobbet du lägger ner. I rollen arbetar du tätt ihop med ditt team. Därför är det viktigt att du gillar att jobba tillsammans med andra, att du ser till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat. Slutligen ser vi att du är analytiskt lagd vilket gör att du snabbt förstår komplexa uppgifter och upptäcker eventuella fel.
Övrig information
Start: 3e november Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
