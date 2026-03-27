Mast/Teletekniker till Telia Field Operations
Team Gotland
Är du teknikintresserad och vill vara en del av framtidens teletekniska uppdrag?
Sök då till oss och bli en viktig del i arbetet med att trygga driften av Sveriges fiber-, radio och IP-nät!Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Telia Field Operations är Telias egen entreprenörsverksamhet och vår primära uppgift är att säkerställa att Telias nationella säkerhetskunder ständigt är i drift och kan bygga ut, även i kris och beredskapstider.
Vi arbetar även med mast, fiberbyggnation, omkopplingar, nätsäkerhetsarbete, fältanalyser, nätutredningar, migreringsarbete m.m. I vårt uppdrag ingår även service, leverans och felavhjälpning av det fasta och mobila nätet.
Hos oss blir du del av ett lokalt team med våra duktiga medarbetare. Vi finns nationellt i Örebro, Trollhättan, Göteborg, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Gotland, Luleå och Skåne. Vi är idag ca 50 medarbetare varav 40 tal är tekniker. Nu söker vi ny medarbetare till Gotland där vi idag är 4 anställda.Beskrivning
Som tekniker har du varierande arbetsuppgifter och arbetar med allt från att skarva fiber, arbeta i mast, till kund unika installationer hos företag och myndigheter där aktiv utrustning och IP-nät är en stor del av uppdraget.
I rollen ingår bland annat:
Underhållsarbeten, leveranser och felavhjälpning i fiber-, mobil- och IP-nätet samt aktiv utrustning. Installation och service av det säkerhetsklassade nätet speciell utrustning. Självständigt och tillsammans fellokalisera, mäta och felavhjälpa avbrott-, avledning- och kontaktfel i nätet.
Du utgår med servicebil hemifrån och åker direkt eller via vår arbetscentral ut på de serviceuppdrag du blivit tilldelad, uppdrag som du självständigt ansvarar för att kontrollera och avrapportera. Arbetet innebär fria och rörliga arbetsdagar med mycket resor. Eftersom du vanligtvis kan utgå från hemmet blir livspusslet enklare. I tjänsten tillämpas beredskapstid, även nattarbete kan förekomma.
Vem är du?
Vi ser gärna kvinnliga sökande. För att trivas i gruppen som tekniker är du tekniskt intresserad och tycker det är roligt med problemlösning. Som person är du serviceinriktad och ödmjuk med ett stort engagemang och vilja att utvecklas. Du trivs med att arbeta självständigt och tar stort ansvar för att ditt arbete blir väl utfört med god kvalitet och på utsatt tid. Som tekniker behöver du även ha en god samarbetsförmåga då tjänsten innebär kontakt och samarbete med beställare slutkunder, projektör, markägare, underentreprenörer och kollegor. Arbetet kommer att innehålla säkerhetskänslig information och det krävs därför att du kan hantera arbete under hög sekretess. Kvalifikationer
- Minst ett års erfarenhet av arbete som tekniker inom el, fiber, datacom/transmission/AXE eller mobilt.
- B-körkort (har du BE-kort är det meriterande)
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- God PC-vana
- Du får inte vara färgblind eller höjdrädd då stolparbete kan förekomma.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Meriterande
- Erfarenhet från transmission Erfarenhet av Telias system (SPAN/SPIV, kunna läsa UTS etc.)
- Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddskrav.
- Erfarenhet av IP-baserade tjänster
- Fibercertifiering (CFT)
- Mastcertifierad, helst med erfarenhet av service radiolänk/antenn
- Erfarenhet av fältarbete inom telecom eller liknande
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg och bra arbetsmiljö där det råder frihet under ansvar. Det är viktigt att du hittar en bra balans mellan arbetet och ditt privatliv, så att båda delarna bidrar till att du känner arbetsglädje och får en meningsfull fritid. Vi tillämpar flexibla arbetstider. Vi kommer satsa på dig långsiktigt och vill att du ska utvecklas och växa med oss. Förutom de kollektivavtalade förmånerna erbjuder vi friskvård, personalrabatter.
Vi hjälper och stöttar varandra i alla lägen!
Intresserad?
Sök tjänsten! Vi lovar att du kommer att börja en spännande resa hos oss samtidigt som du har mycket roligt på vägen. Du får arbeta i ett företag med stora ambitioner, högt till tak och engagerade kollegor.
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker fortlöpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telia Field Operations AB
(org.nr 556781-2424) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Team Gotland Kontakt
Daniel Hawborn 070-6627351 Jobbnummer
9823301