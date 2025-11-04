Massörer sökes till lyxigt spa på Östermalm i Stockholm - omgående
Fa Spa och event AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fa Spa och event AB i Stockholm
Vi söker dig som brinner för massöryrket och älskar att jobba med människor. Du ska vara ganska självgående och vara duktig på att ta initiativ samtidigt som du är en bra lyssnare och tycker om att samarbeta med andra. Du är öppen för att lära dig nya saker och lär dig snabbt.
Tjänster innefattar helger och vissa kvällar.
Vi behöver även terapeuter som vill jobba extra under mellandagarna mellan jul och nyår.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ansokan@luxuryspasthlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fa Spa och event AB
(org.nr 559116-7845)
Sibyllegatan 50b (visa karta
)
114 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Luxury Spa Stockholm Jobbnummer
9586943