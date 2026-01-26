Massörer och Terapeuter - sommaren i Tylösand
AB Tylösands Havsbad / Hälsojobb / Halmstad Visa alla hälsojobb i Halmstad
2026-01-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Tylösands Havsbad i Halmstad
THE SPA
MASSÖRER
Vi söker diplomerade massörer som vill bli en del av vårt engagerade spa-team. Här arbetar du med glädje, engagemang och ett starkt fokus på att ge varje gäst en upplevelse utöver det vanliga. Arbetsuppgifterna består av massage och rekommendation av produkter. Tjänsterna är timanställning vid behov.
TERAPEUT
Nu har du möjlighet att jobba på ett av Sveriges bästa spahotell. Till sommarsäsongen under juni, juli och augusti söker vi utbildade terapeutstjärnor. Vi är ett härligt team som jobbar med glädje och entusiasm för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse på vårt spa genom att alltid se lösningar, ge högklassig service och välbefinnande till alla våra gäster.
Vi söker dig som har ett självklart driv i ditt yrke med känsla för kvalitet och service på hög nivå. Du är utbildad hud- eller massageterapeut, har ett gediget intresse för detta och god kännedom om branschen. Du är noggrann, effektiv, positiv och flexibel. Vi ser även att försäljning och rekommendationer av produkter är intressant för dig, då detta är en viktig del av jobbet.
Tjänsterna är säsongsbaserade och kan variera i sysselsättningsgrad. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger med möjlighet till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan via vår jobbportal
Vill du få en ännu bättre känsla för hur det är att jobba hos oss?
Då är vår jobbaudition den 7 mars ett perfekt tillfälle.
När: lördag 7 mars 2026 kl. 09.00
Var: Hotel Tylösand - Ingång Restaurangentrén Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AB Tylösands Havsbad
(org.nr 556018-5075), https://www.tylosand.se/
Tylöhusvägen 28 (visa karta
)
302 73 HALMSTAD Arbetsplats
Hotel Tylösand Jobbnummer
9705942