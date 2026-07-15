Massörer/hudterapeuter sökes till Spa på Welcome hotel Barkarby
Sparadiset Stockholm AB / Hälsojobb / Järfälla Visa alla hälsojobb i Järfälla
2026-07-15
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Sparadiset är en Spakedja som erbjuder på en mycket spännande och unik miljö till våra gäster, med inspiration från världens alla hörn!
Sparadiset har funnits sedan 2005 och vi har idag tre anläggningar i centrala Stockholm, samt en anläggning på Welcome Hotel i Barkarby.
Vi är väldigt stolta över den verksamhet vi bedriver och de team vi skapat tillsammans. Där vi alla brinner för att överträffa kundens förväntningar. Det ingår i vårt DNA!
Brinner du för samma sak?
Nu söker vi engagerade och positiva terapeuter till våra anläggningar!
Vi har tjänster från 20% och flertal extra timmar man kan ta. Arbetstiderna är varierande och innefattar både kvällar och helger.
Viktigt för oss är att du är utbildad massör eller hudterapeut och har passion för ditt yrke.
På Sparadiset skall man förutom att utöva sin profession som terapeut, även ta hand om våra gäster på ett genuint och professionellt sätt. Du är en viktig del i gästens unika upplevelse!
I din roll ingår att utföra behandlingar, boka in kunder, produktförsäljning och kassahantering, samt att vara en del i att skapa de förutsättningar som krävs för en friktionsfri drift. Vilket innebär all den handpåläggning som behövs för att vi ska ha spa-anläggningar vi alla kan vara stolta över.
Tempot i arbetet kan ofta vara högt och det krävs att man kan jobba som ett team med sina kollegor och att man ställer upp för varandra.
Du som hudterapeut bör tycka om att massera, då vi har många gäster som efterfrågar massage och du som massör bör tycka att det är roligt att lära dig mer inom spa.
Vi vill gärna att du utvecklas och växer tillsammans med oss!
Läs mer om om hur vi arbetar och vad vi söker på länken nedan: https://gansub.com/t/pm/5364463188279/
Välkommen med din ansökan.
#jobbjustnu
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan@sparadiset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sparadiset Stockholm AB
(org.nr 556709-5343), http://www.sparadiset.se Arbetsplats
Sparadiset Welcome Hotel Jobbnummer
10003646