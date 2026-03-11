Massör på Flexmassage - bli utbildad & få en spännande karriär med oss!
Att arbeta som massör hos oss är både givande och utmanande. Det är ett arbete för dig som har energi, är stark i kroppen och ger ett varmt bemötande.
Hos oss är det viktigt att du kan kombinera professionalism med omtanke - att du ser både kunder och kollegor, är lyhörd och sprider en positiv känsla.
Vi söker dig som:
Är serviceminded, noggrann och pålitlig
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete
Bidrar till gemenskapen och tar ansvar för lagandan
Här blir du en del av ett team som ställer krav - både på kvalitet och engagemang - men som också ger dig bästa möjliga förutsättningar att arbeta hållbart med massage. Du får tacksamma kunder och ett meningsfullt arbete. Ett av våra viktigaste värdeord är Flexibilitet!
Alla mottagningar har öppet alla dagar i veckan och du arbetar på ett "rullande schema".
Kika gärna runt på vår rekryteringssida för att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss: https://jobb.flexmassage.se/
Anställningsform/villkor
Vi har seriösa avtal med 6-6,5 timmars arbetsdag, fast månadslön samt en bonusdel som ger dig ökad motivation samt extra tillägg. Vi har självklart semesterlön, OB, sjuklön och följer LAS.
Är du inte utbildad massör?
Inga problem - vi utbildar dig! Utbildningen är värd 20 000 kr och ingår när du börjar hos oss. Villkoret är att du arbetar hos oss i minst 6 månader, så att vi tillsammans kan förvalta investeringen.
Flex-konceptet
Vi arbetar med ett koncept som du får utbildning i och som gör det enklare för dig som massör att kunna arbeta hållbart och skonsamt med Djupgående massage, Bindvävsmassage och Gravidmassage.
