Massör med kompetens inom djupgående massage sökes
Bränn Hälsa & Balans AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-07-03
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Bränn Hälsa & Balans AB söker en engagerad och serviceinriktad massör/massageterapeut till vårt team.
Vi söker dig som är utbildad massör eller massageterapeut och som brinner för att ge professionella behandlingar med ett varmt och personligt bemötande. Hos oss får du arbeta i en lugn och trivsam miljö där kundens välmående alltid står i fokus.
Det är ett krav att du kan utföra djupgående massage (Deep Tissue) och anpassa behandlingen efter kundens behov. Erfarenhet av att behandla muskelspänningar, stelhet och smärtproblematik är därför mycket viktig.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, punktlig och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt och sätter alltid kunden i fokus.
Vi erbjuder timanställning vid behov, flexibla arbetstider och en trevlig arbetsmiljö.
Skicka gärna din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation via DM på företagets e-postadress
E-post: Info@brannhalsabalans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Massör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bränn Hälsa & Balans AB
(org.nr 559587-2937)
Ritargatan 4 (visa karta
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724 66 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992500