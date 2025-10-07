Massör med intresse för hudvård och skönhetsbehandlingar sökes till salong

Beauty By L&c Jkpg AB / Hälsojobb / Jönköping
2025-10-07


Visa alla hälsojobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Beauty By L&c Jkpg AB i Jönköping

Publiceringsdatum
2025-10-07

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och serviceinriktad massör till vår salong som erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom massage, hudvård och skönhet.
Du kommer att arbeta i en trivsam miljö tillsammans med ett professionellt team av frisörer, nagelterapeuter, skönhetsbehandlare och läkare/sjuksköterska.

Dina arbetsuppgifter
Som massör hos oss kommer du att:
Utföra klassisk massage, idrottsmassage och avslappningsmassage

Utföra spa- och kroppsinpackningsbehandlingar

Genomföra ansiktsbehandlingar och hudvårdsanalyser

Ge rekommendationer av produkter och boka in uppföljningar

Utföra maskinbaserade behandlingar såsom HIFU, microneedling, och andra avancerade hudvårdsbehandlingar

Bidra till en positiv kundupplevelse genom rådgivning, service och kundvård
Utbildning och utveckling
Du behöver endast ha massageutbildning för att söka tjänsten.
Vi står för intern utbildning inom de behandlingar som inte ingår i din massageutbildning till exempel ansiktsbehandlingar, HIFU, microneedling, hudvårdsanalys, spa-behandlingar och andra skönhetsbehandlingar.
Du får alltså möjlighet att utvecklas inom både massage och modern apparaturbehandling.

Kvalifikationer
Massageutbildning (klassisk eller idrottsmassage)

Stort intresse för hudvård, skönhet och hälsa

Serviceinriktad, noggrann och positiv
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En trevlig och utvecklande arbetsplats med god gemenskap
Interna utbildningar och certifieringar inom avancerade behandlingar (HIFU, microneedling m.fl.)
Möjlighet att växa inom flera områden inom skönhet och hälsa
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillträde efter överenskommelse
Skicka: CV och personligtbrev till laura@salongbelle.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: laura@salongbelle.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massage".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beauty By L&c Jkpg AB (org.nr 559260-0679)
Östra Storgatan 50 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Jobbnummer
9545624

Prenumerera på jobb från Beauty By L&c Jkpg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Beauty By L&c Jkpg AB: