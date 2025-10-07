Massör med intresse för hudvård och skönhetsbehandlingar sökes till salong
Beauty By L&c Jkpg AB / Hälsojobb / Jönköping Visa alla hälsojobb i Jönköping
2025-10-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beauty By L&c Jkpg AB i Jönköping Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Vi söker en engagerad och serviceinriktad massör till vår salong som erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom massage, hudvård och skönhet.
Du kommer att arbeta i en trivsam miljö tillsammans med ett professionellt team av frisörer, nagelterapeuter, skönhetsbehandlare och läkare/sjuksköterska.Dina arbetsuppgifter
Som massör hos oss kommer du att:
Utföra klassisk massage, idrottsmassage och avslappningsmassage
Utföra spa- och kroppsinpackningsbehandlingar
Genomföra ansiktsbehandlingar och hudvårdsanalyser
Ge rekommendationer av produkter och boka in uppföljningar
Utföra maskinbaserade behandlingar såsom HIFU, microneedling, och andra avancerade hudvårdsbehandlingar
Bidra till en positiv kundupplevelse genom rådgivning, service och kundvård
Utbildning och utveckling
Du behöver endast ha massageutbildning för att söka tjänsten.
Vi står för intern utbildning inom de behandlingar som inte ingår i din massageutbildning till exempel ansiktsbehandlingar, HIFU, microneedling, hudvårdsanalys, spa-behandlingar och andra skönhetsbehandlingar.
Du får alltså möjlighet att utvecklas inom både massage och modern apparaturbehandling.Kvalifikationer
Massageutbildning (klassisk eller idrottsmassage)
Stort intresse för hudvård, skönhet och hälsa
Serviceinriktad, noggrann och positiv
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En trevlig och utvecklande arbetsplats med god gemenskap
Interna utbildningar och certifieringar inom avancerade behandlingar (HIFU, microneedling m.fl.)
Möjlighet att växa inom flera områden inom skönhet och hälsa
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillträde efter överenskommelse
Skicka: CV och personligtbrev till laura@salongbelle.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: laura@salongbelle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massage". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beauty By L&c Jkpg AB
(org.nr 559260-0679)
Östra Storgatan 50 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Jobbnummer
9545624