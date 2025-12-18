Massör/massageterapeut sökes till Trainologi Friskvård i Kävlinge
2025-12-18
Trainologi är en liten privat och flexibel aktör som grundades 2020 och som idag erbjuder personlig träning, medicinsk massageterapi, fysioterapi, kostrådgivning, företagsfriskvård, small group och mycket mer i vår egna studio belägen i centrala Kävlinge. Vår målsättning är att under nästa år ansluta vår fysioterapeut till högkostnadsskyddet och inom närmsta 1-2 åren att utöka till större lokaler för att få plats med både större tillhörande gym, läkare, samtalsterapeut, otopedingenjör med mera. Vår vision är att minska tröskeln för rätt och effektiv vård/hjälp för våra kunder, där vi samarbetar tätt för att täcka hela spannet från akut skada till post-rehab och full återgång till vardag och sportaktiviteter.
Nu önskar vi expandera teamet med en ny medarbetare till tjänsten som certifierad medicinsk massageterapeut, alternativt som diplomerad massageterapeut. Du kommer att ta över en befintlig upparbetad kundbas, och med möjlighet att utöka till heltid om så önskas. Det kommer framgent även finnas möjlighet att engagera sig i utökningen, marknadsföring, samt andra delar av företaget.
Att vara massör på Trainologi
Din huvudsakliga uppgift är att leverera säker och individanpassade behandlingar. Fram till idag har vi erbjudit medicinsk massageterapi, klassisk massage, andningsterapi/lotorpsmetoden, men kan komma att ändras beroende på dina färdigheter. Du kommer ta över en befintlig kundbas, men kommer aktivt tillsammans med oss behöva etablera en strategi och arbeta med uppsökande sälj för att snabbt fylla upp dina bokningsbara tider.
Du kommer ha tillgång till ett fräscht behandlingsrum på ca 9,5 kvm, ca 2,6m i takhöjd, med vask, skåpsförvaring, AC med värme/kyla samt utgång till egen insynsskyddad balkong om ca 3 kvm. Gemensamt har vi personalkök, dusch/toaletter. Kostnadsfri parkering finns för dig och kunder längs med gatan. Ca 7 min gångavstånd från Kävlinge Station. Du kommer även ha tillgång till PT-studion och dess träningsutrustning för personligt bruk.
Arbetstiden är flexibel och varierande men ställer krav på god planeringsförmåga där du själv strukturerar dina arbetsdagar.
Du gillar att arbeta fram och testa nya koncept och arbetar dessutom gärna ihop med teamet för att bolla tankar och idéer, men framförallt att förverkliga dem.
Vad söker vi hos dig?
Förutom att du innehar certifiering som medicinsk massageterapeut, alternativt diplomerad massageterapeut, från en godkänd utbildningsaktör letar vi efter dig som är driftig, ansvarstagande, bekväm med kundbemötande och försäljning. Du får energi av möten med andra människor och vill bidra till en bättre folkhälsa. Du kommer vara en integrerad del av ett större team där vi ser ett tätt samarbete för att tillsammans kunna leverera högklassig servicenivå. Hos oss arbetar du i ett glatt och kreativt team där vi gemensamt strävar framåt. Du bör ha en ambition om att arbeta minst halvtid, med målet att arbeta heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@trainologi.se Arbetsgivare Trainologi AB
(org.nr 559232-5699)
Västra Långgatan 3 (visa karta
)
244 31 KÄVLINGE Jobbnummer
9653857