Massör, kroppsterapeut, healer, RentalHome.se

2025-08-26
Vi söker en person som gärna kan många olika typer av behandlingar, gärna även Body Harmony , Access Bars, olika former av healing. Kan du annat som tex Familjekonstellationer så är allt bara plus.
Du kommer att behandla personal och gäster se www.rentalhome.se
och www.uthyres.eu www.billebro.se
Vår vision är att utveckla hotellverksamheten till att även omfatta ett spahotell i en av de 20 fastigheter vi bedriver verksamhet i, samt LSS-boende för matmissbrukare. Vill du vara med och utveckla verksamheten så finns plats i vår ledningsgrupp.
Om du vill få mycket timmar så kan vi erbjuda många andra uppgifter som till exempel assistent, design, heminredning, reklam, foto, och mycket annat eftersom vi är multitasking.
Svara gärna med att ange var i Sverige du bor, dina löne-anspråk, CV med bild samt vilka olika tider du kan finnas tillgänglig.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: application@billebro.se
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Färsjövägen 18 (visa karta
)
341 55 VITTARYD Arbetsplats
Billebro Dörarp Jobbnummer
9476545