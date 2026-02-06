Massör för företagsmassage samt i vår mottagning
Företagsmassagen i Sverige AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Företagsmassagen i Sverige AB i Stockholm
Företagsmassagen startades för 10 år sedan och är i en expansiv fas. Därför söker vi nu fler medarbetare både för massage på jobbet ute hos företag i deras lokaler men även i vår mottagning på Norr Mälarstrand.
Vill du vara med i ett team i tillväxt? Välkommen att ansöka om att bli en i teamet på Företagsmassagen.
Vår vision
Företagsmassagens vision är att minska våra kunders stelhet, värk och stress och därigenom ge kunderna mer energi att göra det som är viktigt för dem samt minska risken för skador och förebygga värk och stress.
Vår affärsidé
Vår affärsidé är att besöka företag och ge de anställda massage på jobbet. Vi erbjuder även massage i vår mottagning 360 dagar om året till både företags och privatkunder.
Våra massörer
Våra massörer är mycket erfarna och anpassar massagen till vad individen behöver. De är duktiga på djup, avslappnande och rehabiliterande massage. Varje kund skall få en massage utifrån sina individuella behov.
Vi skapar gladare, mer energifyllda och produktiva medarbetare samtidigt som vi ökar attraktiviteten för att jobba hos företagen vi masserar hos.
Våra kunder:
Våra kunder föredrar till stor del djup, behandlande massage vilket innebär att du som söker bör ha vana vid att arbeta med behandlande massage och orka ge djupgående massage 5-6 timmar per dag.
Viktigt är att du är villig att lära dig hur vi jobbar här.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
• Besöka våra företagskunder i deras lokaler och ge de anställda massage på jobbet samt i vår egna mottagning.
• Iordningställa behandlingsrummen för klienter på en daglig basis ute i företagets egna lokaler alternativt på vår mottagning.
• Ge massage i 25, 40, 55 eller 80 minuters intervall.
• Hålla arbetsområdet rent och snyggt.
• Välkomna kunderna och förstå deras behov, ta betalt och tex boka in kunderna för nya tider.
• Viss administration
Beskrivning av kvalifikationer:
Företagsmassagen rekryterar skickliga massageterapeuter som kan erbjuda en enastående massage i en professionell miljö.
Du bör ha minst 2års arbetslivserfarenhet som massageterapeut.
• Stor skicklighet i massage, oljemassage , fot och benmassage, halv och helkroppsmassage.
• Du ska kunna förstå och tala engelska (eller svenska) på konversations nivå.
• Du behöver kunna använda en dator. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@foretagsmassagen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Massör VT2026"". Arbetsgivare Företagsmassagen i Sverige AB
(org.nr 556700-5508), https://www.foretagsmassagen.se
Norr Mälarstrand 18 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Företagsmassagen Norr Mälarstrand Kontakt
VD
Martin Green martin@foretagsmassagen.se 08394818, 0707555856 Jobbnummer
9729222