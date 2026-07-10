Mässbyggare till väletablerat företag i Göteborg
HR Resursen på västkusten AB / Möbelsnickarjobb / Göteborg Visa alla möbelsnickarjobb i Göteborg
2026-07-10
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, Partille
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eller i hela Sverige
Vill du skapa upplevelser som syns?
Är du en händig person som gillar att bygga, skapa och se resultatet av ditt arbete? Trivs du med ett varierande arbete där den ena dagen sällan är den andra lik? Då kan du vara vår nästa kollega.
Om Företaget
Företaget har över 30 års erfarenhet av mässor, utställningar och event. De hjälper sina kunder hela vägen från idé och vision till färdig produktion. Med eget snickeri, grafisk produktion och lång erfarenhet tar de hand om hela processen – från design och tillverkning till logistik, montering och demontering. Som familjeägt företag värdesätter de kvalitet, engagemang och personlig service, och de strävar alltid efter att leverera det lilla extra.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som mässbyggare/resemontör blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du arbetar med hela processen kring våra mässprojekt, från tillverkning i deras snickeri till färdig monter ute hos kund. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat snickeri, arbete med CNC-maskin, målning och tillverkning av specialanpassade montermaterial.
Du ansvarar också för att förbereda material inför mässor genom packning och lagerhantering. När det är dags för mässa följer du med och monterar upp montrarna på plats, både i Sverige och utomlands. Efter avslutat uppdrag hjälper du till med demontering och ser till att materialet återställs och organiseras på lagret inför nästa projekt.
Varje uppdrag är unikt, vilket innebär att du behöver kunna arbeta strukturerat, hålla tidplaner och vara lösningsorienterad när nya utmaningar uppstår.
Vi söker dig som
Vi söker dig som tycker om att arbeta praktiskt och har ett genuint intresse för att skapa och bygga. Du trivs i ett fysiskt arbete och uppskattar ett högt tempo där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Du har lätt för att samarbeta med andra men är också självgående och tar egna initiativ när det behövs.
Tidigare erfarenhet av snickeri, montage eller liknande praktiska yrken är meriterande, men för oss är rätt inställning viktigare än ett visst antal års erfarenhet. De tror att du har en vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment, och de ger dig de verktyg och den introduktion du behöver för att lyckas i rollen.
B-körkort är ett krav eftersom resor ingår i tjänsten. Truckkort och liftutbildning är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos de blir du en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och en stark laganda. Här får du ett omväxlande arbete där du är med och skapar unika projekt från idé till färdig mässmonter. Du får arbeta med spännande kunder, resa i tjänsten och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Tjänsten är en heltidstjänst. Arbetstid på kvällar och helger förekommer regelbundet i samband med mässor och event.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Resursen på västkusten AB
(org.nr 559400-1413) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000039