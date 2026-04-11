Massageterapeut med specialisering i traditionell egyptisk massage
Musses Massage / Hälsojobb / Växjö Visa alla hälsojobb i Växjö
2026-04-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Musses Massage i Växjö
Arbetsgivare: Musses Massage
Plats: Växjö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tidsbegränsad anställningPubliceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Musses Massage söker en massör till verksamheten i Växjö. Vi söker dig som vill arbeta med massage i en professionell miljö.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utföra massage samt att förbereda och hålla ordning i behandlingsrum. Arbetet kan omfatta olika typer av massage beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Erfarenhet som massör
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Erfarenhet av behandlingar inspirerade av traditionell egyptisk massageteknik
Meriterande
Erfarenhet av sportmassage
Erfarenhet av djupgående massage
Kunskaper i arabiska är meriterande
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Kollektivavtal
Arbete i en etablerad verksamhet i VäxjöSå ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och intyg till följande e-postadress: info@mussesmassage.se
Ange följande referens när du ansöker: Massör
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: info@mussesmassage.se
Arbetsgivare Musses Massage
Storgatan 17 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
9848882