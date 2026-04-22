Massage- och hudterapeuter, Japanska Badet - Yasuragi
2026-04-22
Är du hud- och/eller massageterapeut och vill arbeta på en av Europas främsta spa-anläggningar? Då är Yasuragi arbetsplatsen för dig, endast 20 minuter från Slussen i Stockholm, på natursköna Hasseludden. Här arbetar vi med att få alla våra gäster att komma ned i varv så pass mycket att de kan åka hem med ny energi.
Som terapeut kommer du att arbeta i hjärtat av Yasuragi - vårt Japanska bad, i något av våra 13 behandlingsrum, där vi erbjuder allt från signumbehandlingar till mer klassiska behandlingar som massage och ansiktsbehandlingar.
Huvudsyftet är att att skapa en unik och minnesvärd upplevelse för varje gäst, där japanskt värdskap genomsyrar allt vi gör - från närvaro och omtanke till hög professionalism.
Nu söker vi dig som brinner för att överträffa förväntningar, har ett naturligt driv inom service och försäljning, och som vill bidra till att varje besök blir något utöver det vanliga.
I detta team känner vi stolthet över att leverera den bästa möjliga japaninspirerade servicen och upplevelsen till våra gäster!
Just nu söker vi medarbetare både för extra vid behov samt tillsvidareanställning på deltid - fördelat på vardagar och helger, både dag- och kvällstid. Tillsvidareanställningen inleds med 6 månaders provanställning
Vi söker dig som har följande erfarenhet och kunskap:
Utbildad och diplomerad massage- och/eller hudterapeut
Talar svenska samt gärna engelska
Tycker om att ge service som bygger på närvaro och respekt för gästen
Tycker om att samarbeta och är nyfiken på att lära dig nya saker
Om oss:På Yasuragi arbetar vi aktivt med att vara en hållbar och jämlik arbetsplats.
Våra kärnvärden - KUNSKAP, MÅNGFALD, PASSION OCH UTVECKLING - utgör grunden för vår arbetsmiljö och vägleder oss i våra beslut och handlingar.Våra tre värdeord är grunden för allt vi gör -tillsammans med våra gäster och som kollegor. På Yasuragi strävar vi alltid efter att vara: HÄNGIVNA, ÖDMJUKA OCH NYFIKNA.
Om Yasuragi:Yasuragi erbjuder japanskt bad med tvagning och heta källor ute såväl som inne, avslappnande behandlingar samt energigigvande aktiviteter. Här finns 191 hotellrum och sviter i japansk stil, 23 möteslokaler samt tre restauranger med mat inspirerad av det japanska köket. Yasuragi drivs av Nordic Hotels & Resorts AB/AS, som är en del av Petter Stordalens koncern Strawberry. Yasuragi ligger i ett naturskönt område 20 minuter från Stockholms innerstad.
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Yasuragi
Linda Pierson linda.pierson@yasuragi.se +46702001042
